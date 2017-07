Torschütze vom Dienst Marcus Hausmann hat 19 Treffer für den SV Ostrau erzielt. Aber auch als Vorlagengeber hat er wertvolle Dienste geleistet.

Marcus Hausmann (links) war bester Torschütze für Ostrau. © Dietmar Thomas

Ganz so viele Tore wie ein Jahr zuvor in der Kreisliga (41) hat Marcus Hausmann für den SV Ostrau nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga nicht erzielt. Dennoch sind seine 19 Treffer der Bestwert im Team der Jahnataler.

Zudem spielte der Stürmer auch mannschaftsdienlich und lieferte neun Vorlagen für seine Mitspieler. Grund genug, den 37-jährigen Kapitän beim Fußball-Spezial der 20. DA-Sportlerwahl zu nominieren. (DA/fk)

zur Startseite