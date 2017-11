Tornados wollen weiße Weste im neuen Stadion behalten

© H.-E. Friedrich

Die Nieskyer Tornados haben heute, 18.30 Uhr, Heimspiel im neu erbauten Eisstadion am Waldbad. Die Tornados wollen ihre makellose, verlustpunktfreie Bilanz auch nach diesem Wochenende aufweisen. Gegner ist der ESC 2007 Berlin. Der 20-malige deutsche Meister aus Berlin (alle Titel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) hat bislang drei seiner neun Spiele gewonnen und ist in Niesky klarer Außenseiter. Im Kader der Tornados fehlen in jedem Fall Jörg Pohling sowie die drei Verletzten Marcel Leyva, Tom Domula und Christian Rösler. Stimmt die Konzentration, sollte es allerdings nur einen Sieger geben. Der Eintritt kostet sieben Euro.

