Tornados stellen neuen Kader vor Der ELV Niesky zeigt Fans, wie er in die neue Saison gehen will. Dazu gibt es Akrobatik und Bier.

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, präsentiert der Eislaufverein Tornado Niesky allen Fans und Freunden des Nieskyer Eissports den neuen Kader der ersten Männermannschaft bei Beckers Oktoberfest mit Frühschoppen.

Diese zünftige Veranstaltung findet am Montag, ab 10 Uhr, im Eiscafe Becker in Niesky, Rothenburger Str. 55, statt, wie Eislaufverein-Pressesprecherin Elke Weinig mitteilt.

„Das Team des Eiscafes Becker und der ELV Niesky halten viele Überraschungen bereit“, verspricht Weinig in der Pressemitteilung. Das Akrobatikteam Niesky wird Kunststücke aufführen. Auch Moderator Matthias Barth ist mit von der Partie. Die kleinen Gäste können sich auf eine Hüpfburg freuen. Die Eishockey-Saison beginnt für die Nieskyer Tornados am 8. Oktober in Berlin. (SZ)

Weitere Informationen gibt es unter:

www.eislaufverein-niesky.de

zur Startseite