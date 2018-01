Tornados spielen gegen Dresden Lieber Tornados siegen als Füchse verlieren sehen? Dann heute Abend auf nach Niesky. Wer andere Ideen für das Wochenende sucht: sz-veranstaltungskalender.com.

© H.-E. Friedrich

Die Nieskyer Tornados wollen am Sonnabend, ab 18.30 Uhr, ihre weiße Heimweste behalten. Im neuen Stadion am Waldbad hat das Nieskyer Eishockeyteam bislang alle Pflichtspiele gewonnen, und das soll auch gegen den Tabellenvierten ESC Dresden 1b so bleiben. In Dresden waren die Nieskyer in dieser Saison zweimal erfolgreich, einmal knapp (3:5) und einmal klar (1:7). Tornado-Trainer Jens Schwabe muss weiter auf die Verletzten Tom Domula und Marcel Leyva verzichten. Ersatztorhüter Ronny Greb steht nicht zur Verfügung, drei weitere Spieler sowie Torfrau Ivonne Schröder sind krank. Ihr Einsatz ist noch fraglich. Der Eintritt kostet sieben Euro.

