Tornados im Spitzenspiel Die Nieskyer Eishockeymannschaft empfängt am Sonnabend den Tabellenzweiten. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

© H.-E. Friedrich

Die Eishockey-Cracks Nieskyer Tornados treffen am Sonnabend als Regionalliga-Spitzenreiter auf den EHV Schönheide, den Tabellenzweiten, der in den letzten Spielen einen Kantersieg nach dem anderen gefeiert hat. Die Nieskyer, die beide Vergleiche gegen Schönheide bisher gewonnen haben, dagegen wackelten ein wenig. Ein spannendes Spiel ist also zu erwarten, nachdem die Nieskyer am vergangenen Wochenende ein Spiel absagen mussten, weil alle drei Torhüter nicht zur Verfügung standen. Das Spiel im Eisstadion am Waldbad beginnt 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.

