Tornados im Pokalfieber Heute Abend treffen die Nieskyer Eishockeyspieler auf den einzigen Gegner, der sie in dieser Saison bislang bezwingen konnte.

© H.-E. Friedrich

Am Freitagabend spielen die Nieskyer Tornados das letzte Mal in diesem Jahre im neuen Waldstadion. Gegner sind diesmal die Cracks von Fass Berlin, die den Nieskyern zu Saisonbeginn die bislang einzige Niederlage beibrachten – eben in diesem Pokalwettbewerb. Die Nieskyer werden sich revanchieren wollen, alle anderen Spiele in Pokal und in der Liga wurden gewonnen. Beginn im Nieskyer Eisstadion am Waldbad ist diesmal 20 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.

