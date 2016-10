Tornados droht eine Saison ohne echtes Heimspiel Die Nieskyer Eishockey-Cracks freuen sich auf ihr neues Stadion, befürchten aber Bauverzögerungen. Sportlich kann es besser nicht werden.

Die Tornados starten in die neue Saison – allerdings auf fremdem Eis. © André Schulze

Niesky. Regionalliga-Meister 2015/16, 18 Spiele – 18 Siege, im Schnitt mit sechs Toren Differenz. Jetzt geht für die Nieskyer Tornados mit einem nahezu identischen Kader alles von vorn los. Am Sonnabend empfangen sie – wieder in der Regionalliga – den Aufsteiger. Die Berliner Preussen 1b kommen dazu in die Weißwasseraner Eisarena, nachdem die Nieskyer das erste Saisonspiel auswärts schon wieder 9:1 gewonnen haben.

Diese wenigen Sätze beschreiben die ganze Problematik, mit der das Nieskyer Eishockeyteam zu kämpfen hat. Sportlich gesehen war die Regionalliga in der vergangenen Saison eine Unterforderung. Wichtigste Aufgabe für Trainer Jens Schwabe war es, die Konzentration hochzuhalten. Sportlich wäre ein Aufstieg in die Oberliga logisch.

Die Konkurrenten vergangener Jahre aus Ostdeutschland (Schönheide, Halle, Leipzig, Erfurt, zwei Berliner Vereine), mit denen sich die Nieskyer heiße Duelle in der Oberliga Ost geliefert hatten, hatten diesen Schritt nach der Reform der Oberligen gewagt, haben sportlich höchst unterschiedlich abgeschnitten. Nur Leipzig und Halle konnten sportlich wirklich mithalten. Aber alle machen in der Oberliga weiter – anders als von den Nieskyern erwartet. Für die Nieskyer kommt der Schritt in die dritthöchste deutsche Spielklasse trotzdem nicht infrage. „Die haben aus der Oberliga eine Profiliga gemacht. Und das ist für uns nicht machbar“, erklärt Jens Schwabe.

Gespielt wird im Freitag-Sonntag-Rhythmus, 44 Spiele bis zum Beginn der Playoffs/Playdowns. Abgesehen von den immensen Kosten müssten die Spieler an nahezu jedem Wochenende einen Urlaubstag nehmen, weil die Nieskyer für Auswärtsspiele am Freitag mittags oder noch zeitiger losfahren müssten, bei Auswärtsspielen am Sonntag erst Montagfrüh heimkämen. Schließlich geht es bis tief in den Westen (Duisburg, Herne, Essen), hoch in den Norden (Timmendorfer Strand, Hamburg, Hannover, Rostock usw.) und sogar bis in die Niederlande (Tilburg).

Nicht machbar für die Nieskyer, die auch deshalb gehofft hatten, dass die Regionalliga in dieser Saison attraktiver werden würde. „Wir haben eine Zusammenarbeit mit der Regionalliga Nord vorangetrieben, aber daraus ist letztendlich nichts geworden. Und gegen die Idee, mit der untersten tschechischen Liga zusammenzuspielen, hatte der Sächsische Eishockeyverband etwas“, sagt Vizepräsident und Mannschaftsleiter Gerd Jandik.

Nun ist die Regionalliga der vergangenen Saison zahlenmäßig auch noch geschrumpft. Eine Mannschaft (Crimmitschau) hat sich kurzfristig zurückgezogen, der Absteiger Dresden wird durch einen Aufsteiger (Berliner Preussen 1b) ersetzt. Gespielt wird jetzt gegen jeden Gegner dreimal. Der Regionalliga-Meister spielt am Ende in einer Relegationsrunde um den Oberliga-Aufstieg. „Auch wenn wir definitiv nicht aufsteigen können, daran würden wir diesmal schon gern teilnehmen“, sagt Jandik. In der vergangenen Saison war das wegen Terminüberschneidungen gescheitert. „

Der Meistertitel wird aber kein Selbstläufer“, warnt Trainer Jens Schwabe. Was soll er sonst auch sagen, mag man denken. Aber: Zumindest die Chemnitzer haben personell kräftig aufgerüstet, und die Berliner Mannschaften sind nie zu unterschätzen. Bei der Preussen-Reserve, die am Sonnabend kommt, spielen zum Beispiel ehemalige Oberligaspieler und welche von den Berlin Blues, dem Vizemeister der vergangenen Saison.

Ein weiterer Grund für die Skepsis: Weil in Niesky kein Eis ist, kann nur eingeschränkt trainiert werden: Statt dreimal wöchentlich 18.30 Uhr, jetzt am Dienstag, 21.30 Uhr (da will kein Körper mehr), und am Mittwoch, 20.15 Uhr. „Wir sind zudem alle ein Jahr älter geworden und müssten eigentlich mehr statt weniger tun, um unser Niveau zu halten“, sagt Schwabe. Kompensiert werden soll das nun über erhöhte Konzentration und Bereitschaft in jedem Spiel. „Wenn wir in den Köpfen nicht klar sind, wird es in einigen Spielen eng werden“, prognostiziert Schwabe. Natürlich wolle seine Mannschaft den Titel verteidigen und möglichst erneut mit einer weißen Weste durch die Saison kommen.

Und schließlich fehlt den Nieskyern die Heimspielstätte. Nachdem das neue Stadion ursprünglich noch dieses Jahr fertig werden sollte, ist inzwischen unsicher, ob die Tornados in dieser Saison überhaupt noch in Niesky spielen können. „Wir hoffen noch, aber ich habe vorsorglich für alle Heimspiele die Termine in der Eisarena in Weißwasser reserviert“, sagt Gerd Jandik. Die Spieler verfolgen den Baufortschritt – mit einiger Skepsis bezüglich der Zeiten – ganz genau. Die Vorfreude auf das neue Eisstadion ist riesig. Am liebsten wäre ihnen eine Meisterfeier schon dort.

