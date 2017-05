Tornados bekommen Pokal Weil der Nieskyer Eissportverband beim letzten Punktspiel der Saison fehlte, warten die Regional-Meister auf Ehrung.

Die Tornados Niesky haben erneut als bestes Team der Regionalliga Ost die Saison beendet. © Privat

Am Freitag kommt ein Vertreter des Sächsischen Eissport-Verbands nach Niesky, um dem Meister der Regionalliga Ost zu gratulieren. Das hat der Verband am 31. März in der Eisarena Weißwasser versäumt. Die Nieskyer Eishockeymannschaft Tornado ist davon am 31. März vollkommen überrascht worden. „Wie bestellt und nicht abgeholt“, beschreibt Präsident Jörn Dünzel das Gefühl. In der Konsequenz hat die Mannschaft für ihre Leistungen in dieser Saison bis jetzt keinen Pokal erhalten.

Das wird sich am Freitag ändern. Verbandsvertreter und Ligenleiter Pit Seifert bedauert den Vorfall und will dies beim Saisonabschluss mit dem Vorsitzenden Lutz Michel übernehmen. Zu der Feier laden der Eislaufverein Niesky und seine Erste Männermannschaft alle Eissportbegeisterten und Tornado-Fans in die Weintraube in Niesky ein. Das Team um Wirt Gerd Seifert sorgt ab 18 Uhr für das leibliche Wohl der Gäste. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Weitere Informationen dazu auf der Fanseite der Tornados im Internet. (SZ/so)

zur Startseite