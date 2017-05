Tornadodenkmal vorbereitet

Der Stadtbauhof hatte das Tornadodenkmal im Stadtpark am Montag für den siebenten Jahrestag des Ereignisses vorbereitet. Der Bewuchs der Bodenfläche war entfernt, das Denkmal selbst gereinigt worden. So konnte an dem Tag die Datumsangabe 24.05.2010 als Schattenwurf entziffert werden, wenn die Sonne durch die Wolken blinzelte. Das Denkmal war vor fünf Jahren eingeweiht worden. Die Installation hat sich der Meißner Künstler Matthias Lehmann ausgedacht. Er hat damit 2011 einen Künstlerwettbewerb gewonnen. Kürzlich hatten Schulfreunde das Denkmal zerstört, das später wieder repariert wurde. (krü)

zur Startseite