Tornado-Stress immer noch spürbar Damit Großenhain die freundliche Stadt im Grünen bleibt, muss die Kommune langfristig in ihren Waldbestand investieren.

Erst der Tornado, dann der Kiefern-Prachtkäfer: Revierförster Falk Hähnel an einer abgestorbenen Kiefer im Kupferberg-Waldpark. © Klaus-Dieter Brühl

Mit ihren Grünflächen kann die Röderstadt im Grunde zufrieden sein. Der Stadtpark, der Kupferberg, der Gartenschaupark, der Zabeltitzer Barockgarten und der Waldaer Park bringen den Großenhainern mehr als 100 Hektar für Naturerlebnis und Naherholung. Allerdings hat der Waldbestand in drei der fünf Anlagen im Jahr 2010 schwer unter dem Pfingsttornado gelitten. Nicht nur, dass Hunderte alter Bäume umgeknickt wurden. Auch viele der verbliebenen leiden noch heute unter den Sturmfolgen. „Sie sind anfälliger für Rindenbrand und andere Krankheiten geworden“, sagt Stadtkultur-Chef Matthias Schmieder.

Das zeige sich besonders an den Lärchen im Stadtpark oder an den Buchen und Nadelbäumen auf dem Kupferberg. Dort gingen immer noch Bäume wegen des Tornado-Stresses ein. Der Sturm hatte die Stämme derart in Schieflage gebracht, dass es unter der Erde zu Wurzelabrissen kam. Dadurch wurde auf längere Sicht die Nährstoffversorgung gestört, was die Bäume anfällig für Pilz- und Insektenbefall machte. Einige haben sich bis heute nicht wieder erholt.

Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis sich Großenhains grüne Lunge von den Sturmfolgen erholt hat. Neben Wiederanpflanzungen, die aus dem Bruchholzverkauf, mit Fördermitteln und privaten Spenden finanziert wurden, setzt die Stadt dabei auch auf Naturverjüngung. Das heißt, die Bäume streuen auf einer neun Hektar großen Fläche ihre Samen selbst und sorgen damit für Nachwuchs. „Das funktioniert aber ohne Pflegemaßnahmen nicht wirklich“, sagt Matthias Schmieder. „Die jungen Bäume müssen regelmäßig freigeschnitten werden, damit sie nicht im Gestrüpp ersticken.“ Sie dürfen sich auch nicht gegenseitig den Platz zum Wachsen nehmen, weshalb die gewünschten Baumarten „vereinzelt“ werden.

Rund 12 000 Euro wendet die Kommune jedes Jahr für die Jungwaldpflege auf. Erträge hingegen wird sie aus ihrem Waldbestand auf absehbare Zeit kaum erzielen. Auf über einem Drittel ihrer Waldflächen stehen Bäume, die jünger als 20 Jahre sind. Bis 2020, so die Prognose, fallen gerade einmal 500 Kubikmeter verkaufsfähiges Holz an.

Großenhain ist Eigentümer von 63 Hektar Wald. Den größten Teil machen die Waldflächen am Kupferberg (30 Hektar) und in der Kleinraschützer Heide (25 Hektar) aus. Splitter-Areale von einem Hektar und weniger gibt es darüber hinaus in elf ländlichen Ortsteilen. Die größten Aufforstungsflächen befinden am Kupferberg. Sie wurden zwischen 2002 und 2011 in mehreren Teilschritten mit Traubeneichen, Winterlinden, Hainbuchen und anderen Bäumen bepflanzt. „Das wird ein waldbauliches Eldorado“, freut sich Revierförster Falk Hähnel. „Hier wachsen auf engstem Raum alle Baumarten, die man sich nur vorstellen kann.“

Das bringe nicht nur eine größere Vielfalt für die Großenhainer, sondern sei auch in Bezug auf den Klimawandel sinnvoll. Ein breit aufgestellter Wald habe insgesamt bessere Überlebenschancen. Hähnel ist der Ansicht, dass man selbst bei einem Erholungswald wie dem auf dem Kupferberg nicht ganz auf die forstliche Nutzung verzichten sollte. Ein paar Einnahmen aus Holzverkauf täten der Stadtkasse sicher ganz gut. Deshalb wurden bei der Wiederaufforstung hier und da auch Nadelbäume, wie etwa Douglasien, gepflanzt. „Generell sieht sich die Stadt aber nicht in der Funktion als Waldbauern“, sagt Matthias Schmieder. „Das sollen Private übernehmen.“

So zum Beispiel in Kleinraschütz, wo ein privater Investor ein neues Wohngebiet aus dem Boden stampfen will. Für die Eigenheimsiedlung, die einmal „Heideblick“ heißen soll, wird der Erschließungsträger auf anderthalb Hektar Bäume anpflanzen. Ergänzend dazu soll eine Saumfläche an der Kleinraschützer Heide aufgeforstet werden, die etwa noch einmal die gleiche Flächengröße haben wird.

Die kurioseste Baumpflanzung hat die Stadt übrigens am Waldaer Park angelegt. Hier tun sich seit einigen Jahren die Biber an den neu gepflanzten Eichen gütlich. Um die streng geschützten Nager von den Parkbäumen abzuhalten, wurden entlang der Röder Weidenstecklinge in die Erde gebracht – als alternative Nahrung. „Jetzt müssen wir schauen“, sagt Schmieder, „ob dem Biber auch schmeckt, was ihm schmecken soll.“

