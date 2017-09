Tornado-Mannschaft stellt sich vor Die Nieskyer Eishockeycracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deutschen Einheit bei Becker’s Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Publikum.

Am 7. Oktober beginnt für die Nieskyer Tornados die neue Eishockeysaison. © SZ-Archiv/André Schulze

Am 7. Oktober beginnt für die Tornados die neue Eishockeysaison. Dies nimmt der Eislaufverein Niesky zum Anlass, den neuen Kader der ersten Männermannschaft allen Fans und Freunden des Nieskyer Eissports vorzustellen. Die Eishockeycracks präsentieren sich traditionell am Tag der Deutschen Einheit bei Becker’s Oktoberfest mit Frühschoppen ihrem Publikum. Dazu laden der ELV Niesky, das Team des Eiscafés Becker sowie das Akrobatenteam Niesky am 3. Oktober, ab 10 Uhr, ins Eiscafé Becker in Niesky an der Rothenburger Str. 55 ein. Darüber informiert ELV-Sprecherin Elke Weinig. Natürlich erwarten die Besucher viele Überraschungen. So gibt einen kleinen Eishockeyparcours für die jüngsten Besucher. Auch die Tornados und das Nieskyer Akrobatenteam haben sich für diesen Tag etwas Besonderes einfallen lassen. Einige Gäste können sich zum Beispiel als Tortenbäcker betätigen.

Außerdem hat sich der Lions Club Niesky-Lausitzer Neiße angekündigt. Der ELV Niesky wird darüber hinaus im Rahmen dieser Veranstaltung alle wichtigen Informationen zur Saison, der Stadioneröffnung, Eintrittspreisen und vieles mehr bekannt geben. In jedem Fall wird dort auch der Kartenvorverkauf für das Eröffnungsspiel am 28. Oktober starten. (SZ/cam)

