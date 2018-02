Tornado-Eishockey-Spiel zählt doppelt Das Punktspiel der Nieskyer am Sonnabendabend gegen die Berlin Blues ist zugleich Pokalhalbfinale. Diese und weitere Veranstaltungen gibt‘s im sz-veranstaltungskalender.com.

© H.-E. Friedrich

Am Sonnabend empfangen die Nieskyer Tornados erneut die Berlin Blues und haben nach der Penalty-Niederlage vor zwei Wochen noch eine Rechnung offen. Besondere Brisanz erhält das Spiel dadurch, dass sich beide Vereine geeinigt haben, es gleichzeitig als Halbfinale in der Pokalrunde zu werten. Es kommt nach Hin- und Rückspiel das Team mit mehr Toren weiter. Das Spiel im Eisstadion am Waldbad beginnt 18.30 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.

