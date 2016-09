Tornado-Denkmal zerstört Eine Front des Kubus aus bruchsicherem Glas ist mit brachialer Gewalt eingeworfen worden.

Bei entsprechendem Sonnenstand wird das Datum des Tornado auf eine Freifläche projiziert.

Das Innere der Skulptur besteht aus Teilen, die beim Tornado herumgeflogen sind und die der Künstler verarbeitet hat.

Der Meißner Künstler Matthias Lehmann stellte 2012 unter 22 Entwürfen die Siegerversion für das Tornado-Denkmal Großenhain.

Gerade in Öhringen zur dortigen Gartenschau angekommen, erreichte Matthias Schmieder die Nachricht: Unbekannte haben das Großenhainer Tornado-Denkmal zerstört. Eine Front des Kubus aus bruchsicherem Glas ist mit brachialer Gewalt eingeworfen worden - nun ist es von einem Netz aus tausenden Rissen überzogen. Der Werfer muss schon ein ordentliches Geschoss verwendet haben, um diese Zerstörung anzurichten.

Vielleicht hat das Sicherheitsglas wenigstens die Installation im Inneren geschützt - ein Sammelsurium an Teilen, die Tornado 2010 durch die Luft wirbelte und die der Meißner Künstler Matthias Lehmann in sein Kunstobjekt zur Erinnerung an die furchtbare Naturgewalt verarbeitet hat. Und die Installation kann noch mehr. Immer am Pfingstmontag erscheint auf der umgebenden Freifläche ein Schattenriss mit den denkwürdigen Daten - je nach Sonnenstand.

Die neuerliche Zerstörung reiht sich nahtlos in die Sachbeschädigungen, Schmierereien der letzten Wochen ein. Die Polizei geht davon inzwischen davon aus, dass eine Bande Großenhain terrorisiert. (SZ/ulb)

