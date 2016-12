Torloses Remis gegen den KSC Mit dem 0:0 gegen den Karlsruher SC verabschieden sich die Dresdner für 2016 aus dem DDV-Stadion. Ein Blick auf die Chancen verrät: Es war mehr drin.

Erich Berko (M.) streckt das Bein hoch, um vor Karlsruhes Torwart René Vollath an den Ball zu kommen. © Robert Michael

Es ist das letzte Heimspiel des Jahres, 27 612 Zuschauer sorgen für beste Fußball-Atmosphäre im DDV-Stadion, aber es fällt kein Tor. Mit dem 0:0 gegen den Karlsruher SC haben die Schwarz-Gelben erneut zwei Punkte verloren, das ist vor allem deshalb ärgerlich, weil wieder mehr drin war. Trotzdem liegen sie mit nun 24 Zählern weiter im Soll und könnten die Bilanz zum Hinrunden-Abschluss am vierten Advent mit einem Erfolg in Bielefeld abrunden.

„Wenn man auf die Tabelle guckt, scheint die Konstellation recht eindeutig zu sein“, sagte Trainer Uwe Neuhaus vor der Partie gegen Karlsruhe. Der KSC hatte zwar aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Punkt geholt, aber auf diese Krise reagiert, Trainer Tomas Oral gefeuert und Lukas Kwasniok von der U19 zum Interimscoach befördert „Was eine ganze Zeit nicht funktioniert hat, ist aus Sicht der Spieler vielleicht Gott sei Dank weg“, erklärte Neuhaus die erwartete Wirkung. „Es kommt jemand Neues, hat vielleicht ein anderes System, setzt auf andere Spieler. Jeder wittert eine neue Chance.“

Kwasniok hatte angekündigt: „Wir wissen um unsere Stärken. Ich werde einiges ändern und überraschen, das ist unser Trumpf gegen Dresden.“ Die Startelf hat der 35 Jahre alte frühere Nachwuchsauswahlspieler auf sechs Positionen verändert, lässt sogar einen Platz auf der Ersatzbank frei. So sind die Ex-Dynamos Martin Stoll und Bjarne Thoelke nur als Zuschauer mit in Dresden. „Die einzelnen Spieler kennen wir ja, haben sie natürlich analysiert“, sagt Neuhaus.

Während er die gleiche Startelf wie zuletzt in München aufbietet, ändert sein junger Kollege außer dem Personal auch die Taktik, bietet eine Dreierkette auf, die bei gegnerischem Ballbesitz zu einer Fünferkette wird. Vor allem aber fordert Kwasniok eine andere Einstellung. „Wir müssen bereit sein zu leiden. Wenn wir genug gelitten haben, kommt der Erfolg“, sagte er – und offenbar hatten die Profis verstanden. Karlsruhe beginnt aggressiv, setzt die Dresdner auch in der langen Abtastphase früh unter Druck, sodass sie nicht ins Spielen kommen.

Das Dynamo-Zeugnis: Offensiv zu harmlos zurück 1 von 11 weiter Marvin Schwäbe, Tor - Note 3: Hat bis auf eine unglückliche Faustabwehr zunächst überhaupt nichts zu tun. Nach der Pause muss er zumindest zwei Schüsse halten. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Fabian Müller, Defensive - Note 3: Schaltet sich erstaunlich oft in die Angriffe ein und bricht seine Vorstöße diesmal auch nicht ab. Schießt sogar aufs Tor – allerdings drüber. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas, Defensive - Note 2: Strahlt mit seiner Kopfballstärke und Präsenz viel Ruhe aus. Sorgt maßgeblich dafür, dass der KSC keine einzige wirkliche Chance hat. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Jannik Müller, Defensive - Note 2: Hat zunächst Mühe, die richtigen Anspielstationen zu finden. Defensiv aber abgeklärt und sicher. Sieht eine Gelbe Karte,die keine ist. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Kreuzer, Defensive - Note 3: Wirbelt unermüdlich, ist an vielen Offensivaktionen beteiligt. Nur bei den direkten Freistößen muss er noch ein wenig üben. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marco Hartmann, Mittelfeld - Note 2: Geht mit einer Kniereizung ins Spiel, die man ihm aber nicht anmerkt. Stoppt als Balleroberer viele KSC-Angriffe. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Andreas Lambertz, Mittelfeld - Note 4: Darf nur 45 Minuten spielen und fällt in denen nicht sonderlich auf. Muss raus, weil er einen Schlag auf den Oberschenkel bekommt. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Aias Aosman, Mittelfeld - Note 2: Sehr präsent in der Zentrale, immer anspielbereit. Auch in der defensiveren Rolle in Halbzeit zwei mit guten Aktionen. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko, Mittelfeld - Note 3: Hat die erste Chance im Spiel und sorgt auch sonst für reichlich Unruhe auf seiner Seite – selbst wenn nicht alles klappt. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Akaki Gogia, Offensive - Note 3: Hat zunächst Mühe, ins Spiel zu finden. Steigert sich nach der Pause und hat die Führung auf dem Kopf. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Stefan Kutschke, Offensive - Note 3: Kommt in der ersten Halbzeit nur einmal zum Abschluss und fällt auch danach vor allem als Vorbereiter auf. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel

Als nach einer Ecke die Faustabwehr von Torwart Marvin Schwäbe misslingt, fliegt der Ball wie beim Flipper durch den Strafraum, aber letztlich raus (7.). Glück gehabt, Dynamo! Ansonsten passiert fußballerisch wenig, dafür zünden die KSC-Fans bengalische Fackeln. Erst nach gut 20 Minuten werden die Schwarz-Gelben offensiv auffällig. Eine Flanke von Niklas Kreuzer verpasst KSC-Torwart René Vollath, aber sie ist auch zu lang für Erich Berko (24.).

Für einen Aufreger sorgt Stefan Kutschke, der den Keeper checkt, obwohl der den Ball sicher hat. Schiedsrichter Christof Günsch aus Marburg in seinem dritten Zweitligaspiel zeigt Dynamos Stürmer die Gelbe Karte – mit anderen Entscheidungen liegt der 35-Jährige nicht immer richtig. Neuhaus hatte davor gewarnt, nach den zuletzt verschenkten Punkten gegen Bochum (2:2) und in München (0:1) mit Wut im Bauch aufzulaufen. „Wut ist ein schlechter Ratgeber“, meinte der Chefcoach. Wir müssen konzentriert sein, wieder an die Leistungsgrenze gehen. Dann haben wir gute Möglichkeiten, drei Punkte zu holen.“

Testroet kommt als zweite Spitze

Die Chancenverwertung ist bis dahin noch kein Thema, weil es kaum welche gibt. Die beste hat Berko, der sich im Doppelpass mit Fabian Müller durchspielt, aber Vollath verhindert mit einem Reflex das 1:0 (37.). Neuhaus reagiert, bringt bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Pascal Testroet den zweiten Stürmer. Im Training seien beide Angreifer engagiert wie immer gewesen. „Wenn es Richtung Tor geht, versucht jeder seine Quote hochzuschrauben, den anderen zu überbieten. Das ist ein vernünftiger Wettkampf“, berichtete er.

Manche hatten darauf spekuliert, dass er gegen den KSC von Anfang an auf die Doppelspitze setzt. „Die Karlsruher haben viel mehr Geheimnisse vor uns als wir vor ihnen. Ich glaube, dass wir relativ einfach zu durchleuchten sind, wenn man die vergangenen Spiele gesehen hat“, hatte er die Frage ausweichend beantwortet. Es dauert bis zur 57. Minute, dann wird das Zusammenspiel zum ersten Mal gefährlich: Nach Kutschkes Kopfball-Ablage zieht Testroet aus zwölf Metern ab – Pfosten.

„Vor dem Tor hat man mal so einen Lauf, mal so einen“, meinte Neuhaus vorher lapidar. Aber auch er rauft sich die Haare, als Testroet wenig später völlig frei im Fünfmeterraum zum Kopfball kommt und den drübersetzt (60.). Kutschke läuft sofort zu ihm, muntert ihn auf. Weiter geht‘s! Sie sind deutlich überlegen, doch auch der Kopfball von Akaki Gogia geht nicht rein, sondern fällt in die Arme von Vollath (63.).

Karlsruhe bleibt gefährlich mit Kontern und Standards, Dynamo fehlt die Wucht, vielleicht auch die Überzeugung. Ein Kopfball von Kapitän Marco Hartmann geht knapp vorbei (83.). Und Testroet kann auch die letzte Riesenchance in der Nachspielzeit nicht nutzen. Es bleibt torlos.

