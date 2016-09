Torjäger steht goldrichtig Kreisoberliga: Alexander Eißrich sorgt für Berbisdorfer 2:0 Sieg in Radeburg

Mit fünf Jahren begann Alexander Eißrich mit dem Fußball spielen bei Turbine Dresden, wohin er später im Männerbereich noch einmal zurückkehrte (Foto). Tore schoss Eißrich regelmäßig, egal ob in Laubegast, Heidenau oder Sebnitz. Am Sonntag traf der Routinier zweimal für den Berbisdorfer SV ins Schwarze. © Wolfgang Wittchen

In der 87. Minute ging Alexander Eißrich vom Platz, verdiente sich den Applaus der 127 Zuschauer in Radeburg redlich. Mit zwei Treffern hatte der 36-Jährige entscheidenden Anteil am 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg des Berbisdorfer SV. In der 56. und 87. Minute stand der bullige Angreifer goldrichtig und ließ TSV-Schlussmann Kai Drabe keine Abwehrchance. Tor Nummer drei in diesem Prestigeduell verpasste der eigenwillige Stürmer, der einst in Cottbus und beim Hamburger SV zum Probetraining geladen war, weil er einen Elfmeter verschoss. Mit vier Punkten schoben sich die Berbsidorfer auf Rang sechs nach vorn, die Radeburger (10.) warten nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Saisonsieg.

An der Spitze haben sich der amtierende Vizemeister SG Canitz und Kreispokalsieger TuS Weinböhla mit jeweils sechs Zählern eingefunden. Canitz setzte sich beim LSV 61 Tauscha mit 3:2 (3:1) durch. Rene Scheibe (5.) sowie Toni Schurig (28., 44.) trafen für den neuen Spitzenreiter. Fred Kühne (38.) und Thomas Lotzmann (62.) hielten mit ihren Treffern die Partie aber bis zum Abpfiff offen. Den Weinböhlaern reichte das Tor von Johannes Rothe in der 82. Minute, um die drei Punkte aus Nossen zu entführen.

Kapitän rettet Strehla einen Punkt

Einen kleinen Dämpfer musste Landesklasse-Absteiger SV Strehla hinnehmen. Nach dem 6:0-Kantersieg zum Auftakt über die BSG Stahl Riesa II, musste sich die Mannschaft von Übungsleiter Torsten May beim SV Fortschritt Meißen-West mit einem glücklichen 1:1 (0:0) begnügen. Die Führung der Domstädter durch Billy Schüller in der 77. Minute, egalisierte der Strehlaer Kapitän Felix Naumann erst kurz vor dem Schlusszeichen (90.). Unentschieden trennten sich die Tabellennachbarn SV Traktor Priestewitz und SV Lampertswalde (1:1), wobei die Platzbesitzer die Schlussphase in Unterzahl überstehen mussten. Toni Markmann, der die Priestewitzer mit einem sehenswerten Freistoß in Führung gebracht hatte (53.), sah nach wiederholtem Meckerns in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz zuvor hatte Lampertswalde durch Robert Steinborn ausgeglichen (68.). Die Großenhainer Reserve buchte im Heimspiel gegen Aufsteiger FV Zabeltitz (2:0) die ersten Punkte der Saison. Max Kirsche (39.) und Konstantin Hänsel (84.) markierten die Treffer der Gastgeber.

Die zweite Reihe der Riesaer zeigte sich vom Auftaktdebakel in Strehla einigermaßen gut erholt und sicherte sich daheim gegen den SV Röderau-Bobersen zumindest einen Zähler (3:3). Marcel Fricke (2., 59.) und Max Werner (80.) trugen sich bei den Stahl-Kickern in die Torschützenliste ein. Für die Gäste, die nicht zimperlich zu Werke gingen (fünf Gelbe), waren Ronni Ulbricht (21.), Ayad Alkiani (52.) und Muthanna Alschoal (63.) erfolgreich.

Die Ausscheidungsrunde um den Kreispokal wird übrigens am 3./4. September ausgetragen. Es stehen 21 Begegnungen an, zehn Teams zogen ein Freilos. (mit mk)

