Torjäger Rösner nicht zu stoppen Der Bergener Stürmer hat jetzt 19 Treffer auf seinem Konto. Das Derby in Doberschau sehen knapp 100 Zuschauer.

Wie schwer der Bergener Torjäger Franz Rösner (Mitte in Rot) zu stoppen ist, das bekamen auch die Pulsnitzer zu spüren. Beide LSV-Tore gingen auf sein Konto. Mit nunmehr 19 Treffern führt Rösner die Liste der erfolgreichsten Torschützen an. © Werner Müller

Von wegen „kleiner“ Fußball. Am vergangenen Sonntag pilgerten 150 Zuschauer zum Derby in der Landesklasse zwischen der SG Weixdorf und der SC Crostwitz 1981. Insgesamt 99 Fans fanden sich beim Kreisoberliga-Duell zwischen dem SV Gnaschwitz-Doberschau und der SG Wilthen ein – und damit genau einer mehr als beim Heimspiel der Kamenzer Landesliga-Kicker gegen den FC 1910 Lößnitz. Beide Spiele gingen übrigens zugunsten der Hausherren aus.

In Doberschau bekamen die Fans immerhin sechs Tore geboten. Der gastgebende SV verpasste Kreisoberliga-Schlusslicht SG Wilthen eine 4:2-Packung. Uwe Scharf (10.+61. Minute), Mathias Nitsche (23.) und Marek Kozel (88.) erzielten die Tore für die Hausherren. Wilthen konnte durch Florian Stachel (21.) kurzzeitig ausgleichen und später durch Philipp Krause noch einen zweiten Treffer erzielen (81.). Ebenfalls sechs Tore sahen die 35 Fußballfans in Cunewalde. Allerdings nicht zur Freude der Einheimischen, denn das Derby gegen den Tabellenzweiten Königswarthaer SV ging mit 1:5 voll in die Hose.

Der Verursacher des Heimdebakels war leicht auszumachen. Max Prochnow schenkte den Motor-Kickern in der 37., 40. und 52. Minute zunächst drei Tore ein. Nach dem 4:0 durch Maik Wetzorke in der 75. Minute war die Partie schon gelaufen. Das Ehrentor für Cunewalde machte Marek Linhart, bevor Ron Schuster in der Schlussminute den fünften Treffer für den KSV erzielte.

Auch Domaschke trifft

Und was machte der mit Abstand erfolgreichste Kreisoberliga-Torjäger Franz Rösner vom LSV Bergen am vergangenen Wochenende? Dasselbe wie immer. Beim 2:2 seines LSV im Heimspiel gegen den TSV Pulsnitz 1920 traf er doppelt (27.+32. Minute) und steht nun mit 19 Toren aus zwölf Spielen unangefochten an der Spitze der besten KOL-Stürmer. Leider reichte es wieder nicht zu einem Dreier, denn die Pfefferkuchenstädter konnten in der 18. (Nico Barth) und 54. Minute (Tobias Stirner) ebenfalls zwei Tore erzielen.

Bei knackigen minus vier Grad hatten beide Teams zunächst Probleme, auf dem gefrorenen Platz Fußball zu spielen. Kurz nach dem 1:1-Ausgleich staubte Franz Rösner zum 2:1 für Bergen ab, als er gedankenschnell – nach einem Schuss von Stefan Koark – zur Stelle war. In der zweiten Hälfte taute der Platz langsam auf und erste Pfützen entstanden auf der ansonsten gut zu bespielenden ehrwürdigen Bergener „Asche“. Pulsnitz setzte in der 54. Minute das nächste Ausrufezeichen mit dem 2:2-Ausgleich. Bergen stellte nochmals um und brachte neues Personal. Doch bei den guten Chancen durch Kevin Rietz, Franz Rösner und Patrick Scholz fand der Ball nicht den Weg ins Tor der Gäste.

Bleibt ein Blick auf die Liste der Verfolger von Franz Rösner in der Torjägerliste. Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka traf beim 3:1-Heimsieg seiner Elf über den SV Post Germania Bautzen einmal und steht nun bei 14 Toren. Dritter der Statistik ist Robert Rüthrich vom SV Königsbrück/Laußnitz mit 13 Treffern, aber ihm blieb ein weiterer Erfolg beim 2:1-Sieg über Großröhrsdorf verwehrt.

Aufgeholt hat dagegen Andreas Kober, der zwei Tore zum 3:0-Erfolg von Spitzenreiter SV Zeißig über die Rammenauer Edelweiß-Kicker beisteuerte und nun bei zwölf Treffern steht. Ebenso wie sein Teamkollege Rostam Geso, der gegen Rammenau einmal traf.

