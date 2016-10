Torjäger Höer erleidet Kreuzbandriss Kamenz bezwingt zu Hause Empor Glauchau mit 2:1 (1:1).

Fußball-Landesliga. Mit einem 2:1-Arbeitssieg über Empor Glauchau hält Titelanwärter Einheit Kamenz den Kontakt zur Spitzengruppe. Die Führung der Lessingstädter erzielte allerdings Eric Fischer mit einem Eigentor (32.). Nur sieben Minuten später glich Martin Sprunk für die Gäste aus. Nach dem Wechsel dominierten die Kamenzer und kamen durch Ondrej Novotny noch zum verdienten Siegtreffer (58.).

Zwei Hiobsbotschaften gab es vor dem Spiel für Trainer Frank Rietschel. Die Knieverletzung von Stefan Höer stellte sich nach eingehender Untersuchung als Kreuzbandriss heraus. Der Stürmer fällt damit für die Hinrunde aus. Auch Jan Charuza stand nicht zur Verfügung. „Ihm wurde das Auto gestohlen“, sagte Rietschel. Glauchau stand defensiv vor der Pause sehr gut, dennoch hatte Felix Rehor schon hier das 2:1 auf dem Spann (41.).

Auch nach dem Wechsel war Einheit tonangebend, verpasste aber die vorzeitige Entscheidung (Schidun, Häfner). So musste bis zum Ende gezittert werden, denn Empor versiebte noch zwei lukrative Ausgleichsmöglichkeiten. Immerhin kann Frank Rietschel am Freitag beim Gastspiel in Niesky wieder auf Sebastian Heine und Karel Vrabec zurückgreifen, denn deren Rotsperren sind dann abgelaufen. (js)

Kamenz spielte mit: Wochnik - Kotyza, Tänzer, Grellmann (73. Schidun), Prentki, Häfner, Herzig (63. Brückner), Wagner, Rehor, Ranninger, Novotny (81. Gnieser).

