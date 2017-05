Torhüter wird Trainer Norman Wohlfeld beendet seine leistungssportliche Laufbahn und verlässt Budissa. BFC Dynamo kommt zum letzten Heimspiel.

Eine Szene vom Budissa-Hinspiel in Berlin. Damals bejubelten Franz Pfanne (Mitte) und die Bautzener einen 2:1-Auswärtserfolg – bis heute der Letzte in dieser Saison.

Norman Wohlfeld wechselt vom Tor auf die Trainerbank. Allerdings nicht bei Budissa Bautzen.

Fußball-Regionalliga. Am Sonntag steht das letzte Heimspiel für die FSV Budissa Bautzen an. Nach einer unbefriedigenden Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost hat Cheftrainer Torsten Gütschow längst den Blick nach vorn gerichtet. „Wir müssen einiges tun und vor allem im Offensivbereich zulegen“, sagt der 54-Jährige, der sich aber auch nach einem neuen Torhüter umsehen muss. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass Norman Wohlfeld um die Auflösung seines Kontrakts gebeten hat.

Budissa wird dem Wunsch nachkommen. „Diesem Wunsch entsprechen wir schweren Herzens. Er wird uns mit seinen Paraden, mit seiner Einstellung und seiner Kollegialität im Team sehr fehlen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Insider kommt der Abgang von Wohlfeld nicht ganz überraschend. Zuletzt stand Marek Große zwischen den Pfosten, weil die eigentliche Nummer eins erkrankt war. Doch schon nach dem 2:1-Heimsieg über den 1. FC Lok Leipzig stellte klar Gütschow klar: „Marek bleibt jetzt bis Saisonende im Tor.“ Wer nun als zweiter Torwart an die Seite des Ex-Dynamos rücken wird, ist noch nicht entschieden.

Auch Trainer der Bautzener U 12

Norman Wohlfeld war im Vorjahr unmittelbar vor dem Saisonstart zu Budissa gekommen. Ohne Zweifel war er der leistungsbeständigste Budisse über die gesamte Saison, für Präsident Ingo Frings sogar „der beste Torhüter der Liga“. Wohlfeld hatte auch die U 12 bei Budissa trainiert und die Elite-Jugend-Lizenz erworben. Obwohl erst 29 Jahre alt, will der Schlussmann den Fokus auf die Arbeit als Trainer richten. „Ich werde dem Fußballsport noch auf Hobbybasis und nicht mehr professionell nachgehen, auch, um mehr Zeit mit meiner Familie verbringen zu können.“

Am 33. und damit vorletzten Spieltag erwartet die FSV Budissa den BFC Dynamo (13.). Ähnlich wie die Bautzener dürften die Hauptstädter alles andere als zufrieden mit diesem Spieljahr gewesen sein. Im Sommer 2016 als Mitbewerber um den Titel angesehen, ging es nach Rang sieben zur Winterpause immer weiter bergab. An Trainer René Rydlewicz hielt die Vereinsführung dennoch fest. Bereits in der Jugend spielte Rydlewicz für den BFC.

Im Alter von 16 Jahren lief er 1989 mit einer Sondergenehmigung beim Punktspiel der Berliner gegen Energie Cottbus auf und war damit der jüngste DDR-Oberliga-Spieler aller Zeiten. Danach spielte er für den TSV 1860 München, Bayer Leverkusen, Arminia Bielefeld und Hansa Rostock. Dabei kam er auf 278 Bundesligapartien. Ab 2010 arbeitete Rydlewicz als Coach, unter anderem als Co-Trainer in Cottbus.

Die Budissen verbinden angenehme Erinnerungen mit dem Hinspiel in Berlin, denn am 3. Dezember 2016 gelang beim 2:1 (1:1) der bisher einzige Auswärtssieg in dieser Saison. Mit einer Sondergenehmigung zum 50-jährigen Vereinsjubiläum fand das Spiel im Sportforum Hohenschönhausen statt, nicht wie üblich im Jahn-Sportpark am Prenzlauer Berg.

Heppner und Barth treffen beim 2:1

Tobias Heppner und Daniel Barth erzielten damals die Bautzener Tore. Neben Wohlfeld wird auch Martin Kolan 2017/18 nicht mehr am Ball sein. Der Kapitän wird Sportchef. Ihre Verträge verlängert haben bei Budissa Bautzen bisher Marek Große sowie Tobias Heppner, Daniel Hänsch, Paul Milde, Norman Kloß, Josef Müller und Ezequiel Horacio Rosendo.

