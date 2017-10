Torhüter fangen alles weg Beim 0:0 zwischen Budissa und dem 1. FC Lok Leipzig wird die Partie später angepfiffen, weil der Zuschauerandrang groß ist.

Wieder Endstation: Benjamin Kirsten im Tor der Leipziger ist schneller am Ball als der Bautzener Max Gehrmann (rechts). © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Die FSV Budissa Bautzen und der 1. FC Lok Leipzig trennten sich am Sonntag im Stadion Müllerwiese mit einem torlosen Remis. Für die beiden befreundeten Trainer Torsten Gütschow und Heiko Scholz wohl ein optimales Ergebnis. Für die 1 163 Zuschauer hätte man sich etwas schmackhaftere Fußballkost erhofft. Immerhin bleiben die Spreestädter zu Hause ungeschlagen (zwei Siege und vier Remis), während Lok mit dem elften Auswärtszähler Rang drei in der Tabelle verteidigte.

„Ich habe mich gefreut, meinem Freund Torsten auch mal als Trainer gegenüberzustehen“, sagte Scholz später. Er selbst sei als Nachwuchsspieler bei Hagenwerder letztmalig im Bautzener Stadion gewesen. Auf Ex-Budisse Maik Salewski, der von 2011 bis 2017 für Bautzen spielte, musste „Scholle“ verzichten. „Erkrankt“, hieß es aus Lok-Kreisen. Gütschow musste seinen Kapitän Franz Pfanne ersetzen (Rotsperre) und hatte auch Tobias Heppner nicht dabei. Der 23-jährige Defensivmann hatte seine Rotsperre von vier Spielen zwar abgesessen, musste aber aufgrund einer Verletzung passen.

Schiedsrichter Matthias Lämmchen aus Meuselwitz entschied zunächst, die Partie 15 Minuten später anzupfeifen. Zu groß war der Andrang an der Kasse, weil vor allem viele Leipziger recht spät anreisten. Beide Teams begannen dann vorsichtig. Die Messestädter gaben in der achten Minute den ersten Torschuss ab (Malone), aber Budissas Torhüter Maik Ebersbach hatte damit keine Mühe. Lok verzeichnete leichte Feldvorteile, aber Max Gehrmann hatte für Bautzen das 1:0 auf dem Spann – er scheiterte aber an Benjamin Kirsten im Tor der Gäste (21.). Vier Minuten später schoss Gehrmann das Leder in die auffangbereiten Arme von Kirsten und scheiterte auch kurz vor der Pause noch zweimal am ehemaligen Dynamo-Keeper (39., 40.).

In der zweiten Halbzeit verflachte die Begegnung, zumal viele Nicklichkeiten und Fouls den Rhythmus auf beiden Seiten störten. „Wir haben 30 Minuten dominiert, dann kam auch Bautzen zu Chancen, aber die hat Benny Kirsten, der in starker Verfassung ist, zunichtegemacht. Mit dem Punkt kann ich gut leben“, meinte Heiko Scholz. Und er schickte ein dickes Lob an seinen Kumpel: „Torsten hat ein starkes Team aufgestellt. Hier werden sich noch andere Mannschaften die Zähne ausbeißen.“ Gütschow freute sich über den Teilerfolg. „Auch so ein 0:0 gibt uns Selbstvertrauen. Spielerisch war es nicht so toll, aber kämpferisch war alles drin. Wir mussten erst einmal mit Mann und Maus verteidigen, aber später haben wir uns mehr zugetraut und diesen Zähler redlich verdient.“

Cottbus eine Klasse für sich

An der Tabellenspitze thront weiter unangefochten der FC Energie Cottbus, der dem SVC Babelsberg vor 7 114 Zuschauern keine Chance ließ (4:0). Die Lausitzer stehen mit 31 von 33 möglichen Punkten zu Buche und verweisen auf ein Torverhältnis von 32:2. Verfolger BFC Dynamo – wenn man die Hauptstädter überhaupt noch so bezeichnen kann – folgt mit elf Punkten Rückstand. Dabei hatte der BFC großes Glück, denn beim 5:4-Sieg in Halberstadt fiel der entscheidende Treffer für die Berliner in der zweiten Nachspielminute. Der FCO Neugersdorf gewann daheim gegen den FSV Luckenwalde 2:0. Josef Marek und Ronald Wolf erzielten die Treffer.

Budissa mit: Ebersbach – Barnickel, Hoßmang, Patka, Kunze, Weiß, Krautschick (71. Milde), Schmidt, Müller (87. Kloß), Gehrmann (77. Hänsch) und Bönisch.

