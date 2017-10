Handball Torgarant ist plötzlich Gegnerin In der Handball-Verbandsliga der Damen kommt es Sonnabend in Meißen zum Derby zwischen dem VfL und Weinböhla.

Ivette Fleischer schoss letzte Saison ihre Tore noch für den HSV Weinböhla. Seit dieser Serie ist sie in Diensten des VfL Meißen und trifft am Sonnabend mit ihrem neuen Team auf die ehemaligen Mitspielerinnen. Nicht nur deshalb verspricht das Lokalderby eine spannende Angelegenheit zu werden. © Dirk Rostig

So spannend war die Verbandsliga Ost der Handball-Damen lange nicht mehr. Am letzten Spieltag bezwang der VfL Waldheim Aufsteiger Sportfreunde 01 Dresden mit 28:22, so dass nun jede Mannschaft mindestens ein Spiel gewonnen und verloren hat. Der HSV Weinböhla belegt derzeit etwas überraschend den zweiten Tabellenplatz. Vor allem überraschend, da die Weinböhlaerinnen die letzte Saison als Schlusslicht abschlossen und nur dank Relegation den Klassenerhalt schafften. Aber in dieser Saison scheinen die Karten komplett neu gemischt zu werden.

Die Liga scheint nach den ersten sechs Spieltagen sehr ausgeglichen. Weinböhlas Trainer Michael Becker sieht das ähnlich: „Es ist ganz schwer, dieses Jahr einen Favoriten auszumachen. Vor allem Kreuzvergleiche scheinen überhaupt keine Rückschlüsse zuzulassen.“ Für ihn und seine Damen gehören Vorjahresvize Weißenborn, aber auch der VfL Meißen und Waldheim zu den Anwärtern auf den Staffelsieg. Nach aktuellem Stand empfiehlt sich da auch der HC Elbflorenz 2006, der die letzten vier Spiele allesamt mit zweistelliger Tordifferenz für sich entschied. Der HC Elbflorenz ist kein Unbekannter, denn er übernahm den Startplatz des TSV Dresden, von dem alle Spielerinnen des Vorjahressechsten zum vor elf Jahren gegründeten Dresdner Handballclub gewechselt sind. Zudem gab es Verstärkung von Sachsenligist USV TU Dresden.

Am kommenden Samstag kommt es nun zum Spitzenspiel zwischen Meißen (3., 8:4 Punkte) und Weinböhla (2., 9:3). Die Statistik spricht absolut für die Gastgeber am Samstag: Seit fünf Spielzeiten treffen beide Frauen-Mannschaften aufeinander, und mit acht Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage (2014/15) gehen die Domstädterinnen als Favoriten in die Partie. Zumindest vom Papier her. Denn neben vielen Abmeldungen ist die Verletztenliste beim Meißner Team von Trainer Paul Rinkewitz länger geworden: Goalgetterin Laura Hänsel verletzte sich im Spiel gegen HC Rödertal III vor zwei Wochen schwer. So hatte der 25:35-Auswärtssieg einen bitteren Beigeschmack. Schon am letzten Wochenende musste Meißen gegen den derzeitigen Dresdner Tabellenführer improvisieren, reaktivierte Franziska Olle und Susi Leuteritz. Letztere musste als gelernte Torhüterin auf dem Feld einspringen damit Meißen überhaupt ein Team stellen konnte. Am Ende verlor der VfL mit 13:30 deutlich sein Heimspiel.

Brisanz erhält das neuerliche Duell der Lokalrivalen auch dadurch, dass vor der Saison neben einigen B-Jugendspielerinnen Ivette Fleischer nach Meißen wechselte. Sie war in den vergangenen Jahren Torgarant für den HSV.

Weinböhlas Coach geht trotz allem relativ entspannt in das kommende Duell: „Wir werden konzentriert in das Spiel gehen und hoffentlich unsere besten Leistungen abrufen können. In den bisherigen Spielen stimmte unser Einsatz, und wenn wir mit der gleichen Leidenschaft und Kampf auftreten, kann diesmal etwas Zählbares im Nachbarschaftsduell rauskommen.“ Denn auch wenn der HSV bereits jetzt mehr Punkte gesammelt hat als in der gesamten letzten Saison, will sich Becker darauf nicht ausruhen: „Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich sichern. Da aber scheinbar Jeder Jeden schlagen kann, müssen wir auch nachlegen.“

Und so dürfte es ein spannendes Duell auf Augenhöhe am Samstag im „Heiligen Grund“ werden. Anpfiff zum Spitzenspiel der Verbandsliga ist um 18 Uhr.

