Handball – Bezirksklasse Frauen Torfrau rettet Muldentaler Sieg Mit einem parierten Siebenmeter sichert Madeleine Rohsmann ihrem Team den vollen Erfolg.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Am ersten Heimspieltag der neuen Saison wollten die Muldentaler Handballerinnen man an den Erfolg der Vorwoche in Mittweida anknüpfen.

So begann die Partie auch sehr ansehnlich mit viel Schwung im Angriff und sehr guter Abwehrarbeit. Bälle wurden erkämpft und fast alle im gegnerischen Gehäuse untergebracht. Der Kontrahent zog beim Stand von 8:2 die Bremse, um den Lauf von Muldental zu stören und sollte damit auch Erfolg haben. Mit sechs Toren in Folge stellte die Flöhaerinnen unter Beweis, dass sie nicht als Punktelieferant angereist waren. Nach dem Ausgleich fing sich die Muldentaler Mannschaft wieder und konnte durch gutes Spiel bis zur Pausensirene eine 14:10-Führung erkämpfen.

Die Hälfte zwei begann mit mehr Druck nach vorn und größerem Einsatz in der Abwehr. So erarbeiteten sich die Muldentalerinnen einen komfortablen 19:11-Vorsprung. Doch sie fühlten sich etwas zu früh auf der sicheren Seite. Dazu kam, dass durch Einwechslungen etwas Sand ins Getriebe geriet und beste Chancen einfach nicht genutzt wurden. So holte der Gast auf und hatte kurz vor Schluss durch einen Siebenmeter die Chance, auszugleichen. Doch die HSG-Torhüterin Madeleine Rohsmann parierte und hielt den Sieg fest. (DA/jmü)

HSG Muldental – VfB Blau-Gelb 21 Flöha 23:22

HSG Muldental: Ulrich, Alberts (3), Pfütze (1), Weisemann, Knuth (2), Fiedler, Berthold, Backofen (7/2), Rohsmann, Kirchhof (1/2), Dutscho, Förster (5).

