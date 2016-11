Toregala in Gnaschwitz In der zweiten Hauptrunde feiert Zeißig einen 4:0-Sieg in Bautzen. Königswartha ist knapp weiter.

In der Vorsaison stürmte Thomas Kebschull (vorn) noch für Wilthen und war von seinen Gegenspielern nicht immer fair zu stoppen. Nun traf er siebenmal im Pokal für Gnaschwitz-Doberschau II. © Christian Kluge

Fußball-Kreispokal. Am vergangenen Wochenende fand der Westlausitzer Kreispokal mit der zweiten Hauptrunde seine Fortsetzung. Im einzigen Aufeinandertreffen zweier Kreisoberligisten feierte Liga-Primus SV Zeißig einen klaren 4:0 (1:0)-Erfolg bei Post Germania Bautzen. Die Elf von Trainer Stefan Hoßmang wurde vor allem in der zweiten Halbzeit ihrer Favoritenstellung gerecht. „Mann des Tages“ war Rostam Geso mit drei Treffern. Der Torjäger schraubte sein Saison-Torekonto auf stattliche 18 Treffer. Routinier Tony Bach vervollständigte den Triumph der Gäste.

Mit einem blauen Auge davongekommen ist der Königswarthaer SV beim Gastspiel in Malschwitz. Die heimische Traktor-Elf, Tabellen-Zweiter der Staffel 3 in der 1. Kreisliga, wehrte sich vehement gegen das Pokal-Ausscheiden. Zweimal gingen die Schützlinge von Trainer Thomas Böhm in Führung. Zunächst durch Jan Hoferichter in der ersten Halbzeit, dann in der Verlängerung durch Marco Benad. Der KSV durfte sich letztlich bei Bernhard Korch bedanken, dass es doch noch zu einer Entscheidung im Elfmeterschießen kam. Der 25-jährige Ex-Wittichenauer erzielte in der regulären Spielzeit das 1:1 und in der Schlussminute der Verlängerung das 2:2. Im Elfmeter-Duell ging es ebenso in die Verlängerung. Nach jeweils fünf Schützen stand es 4:4. Ron Schuster vergeigte für die Gäste, während Felix Seiler für Malschwitz an Schlussmann Silvio Dutschmann scheiterte. Die Entscheidung fiel im sechsten Anlauf. Der 34-jährige KSV-Keeper parierte gegen Dennis Zichel – Korch traf zum 7:6.

Kreisoberliga-Aufsteiger FV Ottendorf-Okrilla musste sich bei der SG Großnaundorf mit 2:4 (2:1) geschlagen geben. Maik Fließbach traf dreifach, Julien Hirmke schoss die Ottendorfer endgültig aus dem Wettbewerb. Einen fast schon sagenhaften 20:0 (10:0)-Kantersieg feierte die zweite Mannschaft des SV Gnaschwitz-Doberschau gegen die SG Steinigtwolmsdorf. Thomas Kebschull, in den vergangenen Jahren als Toregarant in Wilthen aktiv, erzielte sieben Treffer. Robert Tietze gelangen drei Tore. Mit Arian Kutschke beteiligte sich ein junger Spieler mit zwei Toren am Schützenfest, auf den der Trainer der ersten Garnitur Dirk Rettig ein Auge geworfen hat: „Der Youngster kam aus Gaußig zu uns. Er ist ein talentierter Spieler, der in der Ersten schon eine gute Visitenkarte abgegeben hat“. Das Achtelfinale wird im Rahmen des Hallencups in Kamenz Anfang Januar ausgelost. Die Spieltermine sind der 25. und 26. Februar 2017.

