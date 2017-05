Toreflut beim Endspurt Das Spitzenquintett hält sich schadlos. Radeburg schießt dabei Nossen mit 11:0 ab. Stahl Riesas Reserve kassiert erneut eine deftige Klatsche.

Ist es das schöne Wetter oder die Aussicht auf das nicht mehr ferne Saisonende? Egal: Die Kreisoberligisten haben am Wochenende beim vorletzten Spieltag noch einmal kräftig zugelangt: 37 Tore in sieben Spielen. Und das, obwohl die wichtigsten Entscheidungen über Auf- und Abstieg ja bereits vor einiger Zeit gefallen sind.

Die fünf Erstplatzierten der Tabelle konnten dabei durchgehend Siege einfahren – und zwar sehr deutliche. Der bereits feststehende Meister TuS-Weinböhla erhielt nicht nur seine Medaille, sondern fegte auch gleich noch den FV Zabeltitz mit 5:1 vom Platz. „Im Stile eines Meisters“, so der einhellige Kommentar zum Spiel. Die Gäste indes laufen Gefahr, nach einer durchaus guten Saison doch noch in die zweite Tabellenhälfte durchgereicht zu werden.

Vizemeister SG Canitz ließ beim Auswärtssieg gegen Fortschritt Meißen-West ebenfalls nichts anbrennen. Offen bleibt jedoch, welcher Canitzer am Ende Torschützenkönig der Liga wird. Matti Mischke (jetzt 22 Treffer) legte mit einem Doppelpack vor und konnte zur Pause beruhigt zu einer privaten Feier entlassen werden. „Konkurrent“ Toni Schurig erzielte prompt nach dem Wechsel sein 25. Saisontor.

Ebenfalls zwei Mal traf der drittbeste Schütze der Liga – Fred Kühne vom LSV Tauscha. Gegen den SV Röderau-Bobersen entschied er mit seinem 19. und 20. Treffer das Spiel quasi im Alleingang und sorgte vom Ergebnis her für eine gelungene Generalprobe fürs Kreispokalfinale am Sonnabend gegen Weinböhla.

Eine gewisse Spannung liegt ja noch im Kampf um die Bronzemedaille. Obwohl sich der SV Strehla mit einem standesgemäßen 4:0-Erfolg bei Traktor Priestewitz behauptete, hat der TSV 1862 Radeburg weiterhin die besseren Karten. Die Zillestädter feierten gegen Schlusslicht Lok Nossen einen Kantersieg. Elf Mal schlug es in dessen Kasten ein, wobei Tommy Klotzsche vor der Pause ein lupenreiner Hattrick und nach dem Wechsel auch noch ein viertes Tor gelang.

Die Konstellation um Rang drei vor dem letzten Spieltag ist ziemlich eindeutig: Strehla muss Meister Weinböhla bezwingen und darauf hoffen, dass Radeburg höchstens remis gegen die 2. Mannschaft des Großenhainer FV spielt.

Apropos 2. Mannschaft: Die Reserve der BSG Stahl Riesa befindet sich weiterhin auf Talfahrt. Innerhalb von zwei Wochen hagelte es nach dem 2:10 in Großenhain erneut eine deftige Auswärtsklatsche. Beim Berbisdorfer SV schafften die Elbestädter erst nach einer Stunde Zählbares – da stand es allerdings auch schon 0:5.

Gewohnt umkämpft lief das Derby zwischen GFV 2. und Lampertswalde ab. Die Gäste wähnten sich nach 2:0-Pausenführung offenbar schon auf der Siegerstraße. Kampfstarke Gastgeber konnten immerhin noch ausgleichen.

Am Wochenende ist Pokalfinale. In Meißen will der LSV Tauscha den Weinböhlaern das Double entreißen. Weinböhla hofft auf Pokalverteidigung. Eine reizvolle Konstellation. (T. Riemer)

zur Startseite