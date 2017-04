Fußball – Altherrenspiel Tore wie am Fließband Langeweile ist zwischen den Oldies aus Döbeln und dem Jahnatal nicht aufgekommen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Zum Saisonauftakt der Altherrenmannschaft des Döbelner SC waren die Senioren aus Ostrau und Zschaitz zu Gast im Heinz-Gruner-Sportpark. Als Empfehlung hatten sie einen 4:1-Erfolg bei Wacker Dahlen im Gepäck. Und es sollte sich auch diesmal ein torreiches Spiel entwickeln, denn beide Sturmreihen trafen jeweils sechsmal.

Sebastian Seidel, Jens Scepanski und René Pohl setzten die Akzente und so stand es bereits nach 17 Minuten 3:0 für den Gastgeber.

Frühe 3:0-Führung trügt

Thomas Frost (2) und Patrick Lange waren die Torschützen. Den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielte Enrico Niese. Mit einem Sololauf erhöhte Lange zum 4:2 und Frank Bennemann anschließend zum 5:2. In der 40. Minute schoss Marcus Hausmann zum Halbzeitergebnis von 5:3 ein.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihre acht Wechselspieler ein. Nun machte sich das Fehlen der verletzten Döbelner Abwehrspieler Fred Fleischer, Uwe Schmidt, Steffen Lange sowie der Urlauber Frank Kalies und Raimo Wagner aufseiten des Döbelner SC bemerkbar.

„Hausi“ trifft, wie er will

Der oberligaerfahrene Hausmann war es dann, dem in der 50. und 60. Minute der Ausgleich zum 5:5 gelang. Jan Vatter brachte den Gastgeber (70.) zwar nochmals mit 6:5 in Führung, doch drei Minuten später schlug „Hausi“ erneut zu. Mit seinem fünften Treffer an diesem Tag besorgte er den 6:6-Ausgleich in einem sehr abwechslungsreichen Spiel. (DA/dsc)

Döbelner SC – SV Ostrau/SV Zschaitz 6:6 (5:3)

Döbelner SC: Junghans, Pohl, St. Vatter, Kuhr, Seidel, P. Lange, Bennemann, Beuchler, Scepanski, J. Frost, J. Vatter; (Stühmer, John)

SV Ostrau/Zschaitz: Haase, Kunze, Schmidt, Zschockelt, Bömig, Beuchold, Weiss, Sauer, Schneider, Hausmann, Niese; (Schumann, Wittig, Sicker, Bautz, Schreiber, Oehmigen, Nietzschmann, Opal)

Tore: 1:0 P. Lange (11.), 2:0, 3:0 Frost (14./17.), 3:1 Niese (20.), 3:2 Hausmann (24.), 4:2 P. Lange (30.), 5:2 Bennemann (34.), 5:3, 5:4, 5:5 Hausmann (40./50./60.), 6:5 J. Vatter (70.), 6:6 Hausmann (73.)

Schiedsrichter: Oehme (Döbeln)

zur Startseite