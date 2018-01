Tore-Gala von Vanessa Maluschke Beim Derbysieg über die zweite Mannschaft vom HC Rödertal erzielt die junge Radeberger Torjägerin insgesamt elf Treffer.

Schon beim Sieg im Sachsenpokal-Finale im April 2017 über Neudorf/Döbeln war Vanessa Maluschke (links) kaum zu bremsen. Hier setzt sie sich gegen Laura Burkhardt durch. Gegen den HC Rödertal II erzielte Maluschke nun elf Tore. © Christian Kluge

Handball-Oberliga Frauen. Im letzten Hinrundenspiel der Saison trafen die Radeberger Damen am Sonnabend in der heimischen BSZ-Sporthalle auf ihre direkten Nachbarn – sowohl geografisch als auch tabellarisch. Zu Gast war die Bundesliga-Reserve vom HC Rödertal. Doch die Tabellensituation spiegelt nicht zwingend die Leistungsfähigkeit des Gegners wieder, der erst in der Vorwoche – mit prominenter Unterstützung aus dem Bundesliga-Team – einen deutlichen Sieg gegen einen der Staffelfavoriten einfahren konnte.

Aus diesem Grund mahnte RSV-Trainer Sebastian Hartmann seine Damen auch eindringlich, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Auswärtssieg über Riesa/Oschatz in der Vorwoche sollte eine große Motivation sein, doch auch zu dieser Stärke musste man im Heimspiel erst einmal wiederfinden.

Das allerdings gelang dem Team aus der Bierstadt und Hartmann sagte nach dem 37:27-Erfolg zufrieden: „Der Sieg gegen die ersatzgeschwächte zweite Mannschaft vom HCR war auch in der Höhe absolut verdient. Nachdem der Klassenerhalt praktisch schon abgeschrieben war, sind wir nach den letzten zwei Siegen wieder in Schlagdistanz. Gegen Hoyerswerda müssen wir uns dennoch erheblich steigern. Das deutliche Ergebnis täuscht etwas über die eigenen Fehler hinweg. In der Abwehr müssen wir konsequenter und entschlossener arbeiten. Rödertal kam zu oft zu einfachen Abschlüssen. Das Spiel macht aber Mut, dass wir uns weiter steigern und uns in zwei Wochen für die deutliche Niederlage im Hinspiel revanchieren können.“ Denn für den Radeberger SV geht es erst am 3. Februar um 19.30 Uhr weiter mit dem Punktspielbetrieb. Dann wartet der ebenfalls abstiegsbedrohte SC Hoyerswerda auf das Hartmann-Team.

Gegen den HC Rödertal II begannen die Radebergerinnen die Partie ähnlich nervös wie ihre Gäste, was sich in Fehlpässen, verpassten Torchancen sowie einer löchrigen Abwehr auf beiden Seiten zeigte. Nach elf Minuten stand noch immer ein Unentschieden auf der Anzeigetafel (6:6). Erst danach schafften es die Hausherrinnen, konzentrierter zu agieren und sich so einen kleinen Vorsprung aufzubauen (12:9/17.). Diesen konnten sie dann bis zum Halbzeitpfiff auf sechs Tore ausbauen und beim Stand von 20:14 in die Kabinen gehen. Die Anweisung von Trainer Sebastian Hartmann war hier deutlich: „Weiter 100 Prozent geben, konzentriert spielen und nicht nachlassen. Es soll ein Sieg her – so hoch wie möglich.“

Die zweite Hälfte begann dann – ähnlich wie die erste – mit einem Siebenmeter-Treffer für die Hausherrinnen. Und auch sonst verlief die Partie im Grunde so wie schon vor der Pause. Auf beiden Seiten gab es immer wieder Unstimmigkeiten, Ballverluste und Lücken in der Abwehr. Doch an diesem Tag waren es die Bierstädterinnen, die damit besser umgehen konnten und als Mannschaft auch immer wieder mit schönen Aktionen überzeugten.

Und so wurde der Vorsprung bis auf zehn Tore ausgebaut. Diese Marke knackte die Radebergerin Doreen Zerbst mit dem 28:18 in der 43. Minute. Bis zum Spielende ließ der RSV die Gäste aus Großröhrsdorf nicht mehr herankommen und hielt sie konsequent auf Abstand. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff bat RSV-Trainer Hartmann seine Akteurinnen beim Stand von 34:26 zu einem letzten Gespräch und forderte einen Sieg mit zehn Toren. Es folgte zwar noch ein Treffer durch die Juniorbienen, aber auch weitere drei der Radebergerinnen, die damit die Trainer-Vorgabe erfüllten und sich über einen wichtigen Sieg im Derby freuen konnten. (sma)

Radeberg spielte mit: C. Richter, S. Schulz; I. Wolff (7), F. Käppler, L. Zöge, M. Lösche, D. Zerbst (8), L. Lösche, S. May, J. Lindner (2), F. Brüning (2), V. Maluschke (11/7) und L. Tauchmann (7).

HC Rödertal II spielte mit: E. Schild; L. Steglich (2), N. Irmisch (5/1), L. Roloff (7/1), V. Parthova (4), E. Kalinauskaite (5/3), C. Neumann (2), E. Damm, R. Schiemann,

T. Quaas, J. Haasler und L. Loehnig (2).

