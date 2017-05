Fußball-Kreisoberliga Tore am Fließband: 41 Treffer in 7 Spielen Der Spitzenreiter TuS Weinböhla kassiert gegen Radeburg die erste Saisonniederlage. Stahl Riesa II geht in Großenhain 2:10 unter.

Nun ist es doch passiert. Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga kassierte TuS Weinböhla nach 20 Siegen und zwei Remis die erste Saisonniederlage. Der TSV Radeburg setzte sich beim Spitzenreiter überraschend deutlich mit 4:1 (2:1) durch und rückte auf Rang drei nach vorn. Weinböhla-Verfolger SG Canitz behauptete sich beim starken Aufsteiger in Zabeltitz (2:1) und schob sich bis auf acht Zähler an die TuS heran. Zudem hat die Sportgemeinschaft eine Partie weniger bestritten.

Insgesamt fielen in den sieben Begegnungen 41 Tore. Allein zehn kamen auf das Konto der Großenhainer Reserve, die Stahl Riesa II mit 10:2 bezwang. Christoph Henn war mit fünf Treffern der Mann des Tages, drei Tore erzielte Mario Markwardt. Auch Ayad Akiani traf beim 7:1-Kantersieg von Röderau-Bobersen in Nossen dreimal ins Schwarze. Strehla verspielte daheim gegen Berbisdorf einen 3:0-Vorsprung. Erst unterlief Tom Reiche ein Eigentor, dann sah Kevin May „Rot“ – Berbisdorf kam noch zum 3:3. In Tauscha führte Doppeltorschütze „Alex“ Voigt den LSV zum ungefährdeten 3:0-Heimsieg über Priestewitz. (js/mk)

