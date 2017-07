Tor in Jerusalem Bei einem Fußballspiel tritt eine Mannschaft des Bundestags gegen das Knesset-Team an. Mit dabei ein Politiker aus dem Landkreis.

So berichtet das Portal „One“ von der Begegnung.

Der eine will die Klagemauer sehen, der andere die Grabeskirche und ein Dritter im Mittelmeer baden. Doch der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Die Linke) aus Gohrisch ist zum Fußballspielen nach Israel geflogen. Mit einem Team des Bundestags trat er vor wenigen Tagen gegen die Mannschaft des israelischen Parlaments, der Knesset, an.

„Das war etwas Besonderes, das merkten wir allein schon am Medieninteresse“, sagt der Bundestagsabgeordnete. Die Israelis hätten sogar ihren einzigen Profispieler mit aufgeboten, der jemals bei einer WM ein Tor geschossen hatte. Die Deutschen wiederum wurden von Hans Pflügler von FC Bayern München verstärkt. Dieser war schon vor 30 Jahren beim ersten Länderspiel zwischen der BRD und Israel mit dabei. Die Begegnung der Parlamentarier auf dem Fußballfeld war nun eine weitere Premiere. Zum Programm der Bundestagsabgeordneten gehörte jedoch noch mehr: diverse Gespräche in Tel Aviv und in der Hauptstadt Jerusalem mit Parlamentariern verschiedener Fraktionen sowie Vertretern der Regierung, unter anderem mit dem Sicherheitsberater von Premierminister Benjamin Netanjahu. Zu Besuch waren Hahn und seine Kollegen auch in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem.

Der CDU-Abgeordnete Marcus Weinberg, Kapitän des Bundestagsteams, sagte zum Sport-Informationsdienst SID: „Die Reise nach Israel war für uns sportlich wie politisch eine ganz besondere.“ Und wer das Fußballspiel in Jerusalem gewonnen hat? Das einzige und entscheidende Tor gelang dem deutschen Team. (SZ/dsz)

