Topp, die Wette gilt Jugendklubs der Gemeinde Klingenberg haben den Bürgermeister herausgefordert und dabei ganzen Einsatz gezeigt.

Die Klingenberger Jugendlichen haben ihre Wetten eingelöst. Für die umgesetzten Projekte bekamen sie Geld für die Klubkasse, das Maria Retsch von der Gemeindeverwaltung übergab. © Pro Jugend

Klingenberg. Fünf Klingenberger Jugendklubs haben mit Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) gewettet und durften nun den Einsatz einstreichen. Seit 1. September hatten die Jugendlichen Zeit, ihren Teil umzusetzen.

Die Idee stammt vom Verein Pro Jugend in Dipps: Jugendliche setzen ein Projekt um, das einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen soll, und bekommen dafür einen Wetteinsatz vom Bürgermeister. Der erhält von den Jugendklubs als Gegenleistung deren Arbeitseinsatz. Und der kann sich in diesem Jahr sehen lassen: Der Jugendklub Höckendorf hatte sich ein Projekt im Tiergarten in Höckendorf ausgesucht. Die Jugendlichen räumten die bis dato leerstehende Vogelvoliere auf und putzten gründlich durch. Der Jugendklub Rö-thenbach nahm sich den Spielplatz im Ort vor. Dort wurde der Sandkasten wieder in Schuss gebracht und einige Spielgeräte instandgesetzt und gestrichen. Das Mehrzweckgebäude in Obercunnersdorf hat der dortige Jugendklub vom Müll befreit. Der Borlaser Jugendklub machte Großputz in der Turnhalle in Borlas. Das größte und aufwendigste Projekt hatte sich aber der Jugendklub Pretzschendorf vorgenommen und umgesetzt: eine neue Treppe am Sportplatz. Die Klubmitglieder waren dafür an zwei Wochenenden im Einsatz. Nur Restarbeiten wie etwa das Einsäen des Rasens müssen noch gemacht werden, ansonsten ist alles fertig, sagt Ronny Wenzel vom Verein Pro Jugend, der die Klubs in der Gemeinde betreut.

Fast alle, die zur Wette angetreten sind, haben diese auch geschafft. Nur der Jugendklub Klingenberg musste krankheitsbedingt passen. Ihr Projekt, einen Zaun an der Kita zu bauen, musste deshalb auf kommendes Jahr verschoben werden, so Ronny Wenzel. Bei den Projekten waren Organisation und Muskelkraft gefragt. Die Gerätschaften bekamen die Klubs gestellt und auch das Zubehör. „Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, den Bauhof nach Material zu fragen“, sagt Ronny Wenzel.

Im vergangenen Jahr gab es die Bürgermeisterwette in der Gemeinde Klingenberg zum ersten Mal. „Die Jugendlichen sind Wanderwege abgelaufen und haben deren Zustand und die Ausschilderung dokumentiert“, sagt Ronny Wenzel. Die Dokumentation wurde dann der Gemeinde übergeben. Beim Klubstammtisch Anfang des Jahres haben die Beteiligten beschlossen, eine Neuauflage zu wagen. Angedacht war zuerst auch wieder ein Gemeinschaftsprojekt. „Nach einem Brainstorming hatten sich die Jugendlichen entschieden, in ihrem jeweiligen Ort ein Projekt umzusetzen.“ Viele sind noch in anderen Vereinen tätig und wissen deshalb genau Bescheid, wo etwas fehlt, erklärt Ronny Wenzel.

Ob die Wette 2018 wiederholt wird, soll Anfang des Jahres feststehen. Vorstellbar wäre zum Beispiel auch, dass aus jedem Jugendklub nur ein paar mitmachen, die alle gemeinsam an einem Projekt arbeiten. „Das würde natürlich auch die ortsübergreifende Zusammenarbeit weiter stärken, die aber auch schon außergewöhnlich gut klappt“, sagt Ronny Wenzel. Aber erstmal landen nun 50 Euro in den jeweiligen Klubkassen.

