Topfavorit gastiert im Rödertal

Handball. Im zweiten Heimspiel hintereinander wartet am Sonnabend ein weiterer Kracher auf den HC Rödertal. Zu Gast ist diesmal TuS Metzingen. Anwurf der Partie ist wie gewohnt um 17.30 Uhr. Nach der herben Niederlage vor Wochenfrist gegen den Buxtehuder SV wollen sich die Rödertalbienen besser präsentieren. HCR-Trainer Maximilian Busch sagte zur Ausgangslage: „Wir haben die Niederlage gegen Buxtehude analysiert und entsprechende Schlüsse daraus gezogen. Natürlich sind wir gegen Metzingen klarer Außenseiter, hoffen aber, dass wir mit Kampf und viel Leidenschaft das Spiel lange offen halten können.“

Nach zwei überraschenden Niederlagen zum Jahreswechsel gegen Frisch Auf Göppingen (28:32) und die HSG Bensheim/Auerbach (23:24) fand der Tabellendritte aus Metzingen (20:8 Punkte) mit vier Siegen aus fünf Spielen wieder zurück in die Erfolgsspur. Das musste auch die Neckarsulmer Sport-Union feststellen. Sie kam zum Rückrundenstart mit 18:35 in Metzingen unter die Räder. Dabei musste TuS-Trainer René Hamann-Boeriths unter der Woche auf mehrere Akteurinnen verzichten. Mit Julia Behnke, Ina Großmann, Shenia Minevskaja, Isabell Roch, Maren Weigel und Marlene Zapf weilten gleich sechs Spielerinnen beim Nationalmannschaftslehrgang. Letztere ist mit 75 Treffern in der laufenden Saison erfolgreichste Schützin bei den Süddeutschen. Dies verdeutlicht die große Qualität des Metzinger Kaders.

Durch das Unentschieden von Bietigheim am Mittwoch in Göppingen kann die Mannschaft von Coach Hamann-Boeriths mit einem Sieg gegen den HCR bis auf einen Punkt an den zweiten Tabellenplatz heranrücken. Das wird Metzingen zusätzlich motivieren und die Aufgabe für den HC Rödertal nicht einfacher machen.

Bienen-Coach Busch: „Für Metzingen gilt das Gleiche wie für Buxtehude. Sie sind auf jeder Position mindestens doppelt gut besetzt. Es wird erneut auf unsere Abwehrarbeit und das Rückzugsverhalten ankommen. Die Gäste kommen aus einer starken Abwehr heraus immer wieder zu Tempogegenstößen. Diese müssen wir besser als zuletzt gegen Buxtehude kontrollieren. Auch unsere Chancenverwertung war nicht optimal. Daran haben wir hart gearbeitet.“

Für etwas bessere Laune beim Trainerteam des HC Rödertal sorgen Jurgita Markeviciute und Michelle Urbicht. Beide konnten in dieser Woche wieder trainieren und könnten am Wochenende zum Einsatz kommen. Neben den Langzeitverletzten Lisa-Marie Ostwald und Grete Neustadt muss allerdings auch Julia Mauksch gesundheitsbedingt passen. Das Spiel ist im Internet über einen Livestream zu sehen.

