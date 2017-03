Topf auf dem Herd löst Brand aus Ein 75-Jähriger schläft ein, während sein Essen gerade kocht. Zum Glück hat er einen aufmerksamen Nachbarn.

© Symbolbild/Uwe Soeder

In Dahlen kam es am Montagabend zu einem Wohnungsbrand. Ersten Erkenntnissen nach war der 75-jährige Wohnungsinhaber eingeschlafen, hatte aber einen Topf auf dem Herd, der nach Verkochen des Essens in Brand geriet. Zum Glück bemerkte ein 26-jähriger Nachbar die Flammen in der Küche, weckte den Senior und begleitete ihn aus der Wohnung. Insgesamt mussten 13 Bewohner evakuiert werden. Einen 61-Jährigen konnte die Feuerwehr aufgrund seiner Gehbehinderung nur mit der Drehleiter retten. Der 61-Jährige musste genauso wie der mutmaßliche Verursacher, der Retter und ein weiterer 79-Jähriger mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das Feuer wurde durch die Kameraden der Feuerwehren Dahlen und Oschatz schnell gelöscht. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach ausreichender Belüftung in ihre Wohnungen zurückkehren. Im rechten Trakt des Hauses musste zur Sicherheit der Strom abgeschaltet werden, da zahlreiche Leitungen beschädigt waren. Jetzt laufen die Ermittlungen. (SZ)

