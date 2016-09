Top-Zugang in Radebeul RBC-Trainer Matthias Müller holt Philip Heineccius vom Viertligisten Budissa Bautzen. Freundin entscheidet auch mit.

Der 1,83 m große Philip Heineccius ist ein sehr schneller Offensivfußballer. Hier kann er von seinem Gegenspieler nur noch durch ein Strafraumfoul gestoppt werden. Am Sonnabend feierte der 28-Jährige seinen Einstand beim Radebeuler BC. © Torsten Zettl

Typisch Matthias Müller. Da hat der ehemalige DDR-Auswahlspieler in der Sommerpause etliche namhafte Neuzugänge nach Radebeul gelockt, doch den ganz „dicken Fisch“ präsentierte er auf den letzten Drücker. Zwei Tage vor dem Pokalspiel in Leipzig gab der 61-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln bekannt: „Wir haben Philip Heineccius unter Vertrag genommen. Da Philip mit seiner Lebensgefährtin in Radebeul wohnt, war es naheliegend, dass er zukünftig für den RBC seine Töppen schnürt. Wirhelfen ihm jetzt bei der Suche nach einer Arbeitsstelle.“

Die Verpflichtung überrascht dennoch, obwohl im Vorjahr auch Landesklässler Großenhainer FV 1990 ein ähnlicher Coup mit Sylvio Schwitzky gelungen war. Wie Schwitzky spielte auch Heineccius zuletzt für Budissa Bautzen in der Fußball-Regionalliga. Trotz Vertrag bis 2017 setzte ihn der neuer Cheftrainer der Spreestädter, Reimund Linkert, auf die Streichliste und der Verein erteilte im die Freigabe zu einem Wechsel. Danach hielt sich Philip Heineccius beim SC Borea in Dresden fit, zeitweise schien sich eine Rückkehr zur BSG Stahl Riesa anzubahnen. Doch nun ist es der Radebeuler BC. „Bis zum 31. August musste ich mich entscheiden, weil da die Transferzeit endete.“ Nach nur einer Trainingseinheit bei „Lotte“ Müller signalisierte Heineccius sein sportliches Interesse.

Mit 18 Jahren Oberliga-Debütant

Am 19. Februar 1988 geboren, begann Philip Heineccius in Zwickau mit dem Fußball spielen. Sein Vater Jens stürmte für den FSV in der DDR-Oberliga und sogar bis in die 2. Bundesliga. Regelmäßig besucht der 50-jährige die Spiele seines Sohnes, „wobei er in den letzten Jahren meistens bei den Auswärtspartien zuschauen war, weil es von Zwickau bis Neugersdorf eine recht große Distanz ist“. Er meint seine Zeit beim FC Oberlausitz, für den er von 2011 bis 2015 spielte und mit dem er aus der Landes- bis in die Regionalliga marschierte.

Zuvor hatte Heineccius in Dresden an der Sportschule sowie beim FV Dresden-Nord (jetzt Borea) den technischen Feinschliff erhalten. Bereits mit 18 Jahren debütierte er in der Männer-Oberliga, ehe er 2010 für ein Jahr zu Stahl Riesa wechselte.

Nach dem Abschluss seines Dual-Studiums an der Berufsakademie in Bautzen war er in einem Unternehmen des Neugersdorfer Präsidenten Ernst Lieb im Bereich Controlling tätig. „Als ich wusste, dass mir der FCO keinen neuen Vertrag anbietet, wollte ich versuchen, erst einmal nur mit Fußball spielen mein Geld zu verdienen. Aber passende Angebote gab es 2015 nicht.“ Er zog zu seiner Freundin nach Radebeul, hielt sich in Bautzen fit und bekam schließlich bei Budissa einen Vertrag. Ex-Trainer Thomas Hentschel plante fest mit ihm, aber Verletzungen warfen den 28-Jährigen immer wieder zurück.

Beim Radebeuler BC trifft Philip Heineccius auf einige bekannte Gesichter. „In Dresden habe ich bei Borea mit Erik Talke und Gregor Hoppadietz zusammengespielt. Mit Ahmad Azad stand ich in Neugersdorf im Kader und mit Torhüter Toni Bunzel bei Stahl Riesa“, berichtet der schnelle Angreifer. Auch wenn sein Debüt am Sonnabend mit der bitteren 1:4 (1:1)-Pokalpleite bei Blau-Weiß Leipzig endete, auf lange Sicht gesehen sollte Philip Heineccius eine absolute Stütze bei den Radebeuler werden. Vorausgesetzt, er bleibt endlich vom Verletzungspech verschont.

zur Startseite