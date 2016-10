Top-Noten für Gaußiger Ferienhof Das Gut Sommereichen gehört zu den beliebtesten Ferienhöfen in Deutschland. Entschieden haben die Gäste selbst.

Ein Blick auf einen Teilbereich des Gutes Sommereichen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Das Gut Sommereichen von Erika Busch in Gaußig gehört zu den beliebtesten Ferienhöfen in Deutschland. Das ergab eine Umfrage des Urlaubsportals LandReise.de mit Sitz in Münster.

Die Bewertung der Höfe erfolgte ausschließlich durch die Gäste. Sie urteilten in den Kategorien Ausstattung der Quartiere, Freizeitangebote, Service und Verpflegung. Die Urlauber konnten Beurteilungskarten vor Ort ausfüllen oder eine Online-Bewertung abgeben. Im Zeitraum zwischen September 2015 und August 2016 gehörte dabei das Gut Sommereichen zu den zwölf beliebtesten in ganz Deutschland.

Offiziell beglückwünscht werden die Gewinner auf der Internationalen Grünen Woche im Januar 2017 in Berlin, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauern-Urlaubs-portals. Besonders spannend: Erst hier wird bekannt gegeben, wer unter allen Beurteilungen am besten abgeschnitten hat und so die Auszeichnung „Beliebtester Ferienhof Deutschlands“ erhält. (SZ)

