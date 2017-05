Top-Nachwuchs auf dem Land Teams aus Lückersdorf-Gelenau und aus Baruth fahren zu den Deutschen Meisterschaften. Jetzt ist Kooperation gefragt.

Stolz präsentiert die U-14-Nachwuchsmannschaft vom Baruther SV nach dem Gewinn der Landesmeisterschaft Pokal, Urkunde und Medaillen. Pfingsten tritt das Team bei der Deutschen Meisterschaft an. © privat

Kegeln. Wirklich beachtlich, was die Kegler aus der Lausitz so alles auf die Beine stellen. Die Bautzener Frauen spielen immerhin erfolgreich in der 2. Bundesliga. Aber auch der Nachwuchs ist top. Wenn Pfingsten die Deutschen Meisterschaften in Ludwigshafen-Oggersheim über die Bühne gehen, sind auch zwei Mannschaften vom Baruther SV und der SG Lückersdorf-Gelenau am Start. Sie haben sich mit dem Gewinn der Landesmeisterschaften für diesen Saisonhöhepunkt qualifiziert.

Andreas Funke, einer der rührigen Trainer aus Baruth, erklärt, wie dieser Erfolg zustande kam: „Natürlich kommt unser Verein dabei ganz schön an seine Grenzen. Aber Abteilungsleiter Frank Noatschk hat mir bestätigt, dass der Verein die Übernachtung der Spieler mit Verpflegung übernimmt. Das ist aber nur möglich durch die gute Zusammenarbeit mit Sponsoren der gesamten Region.“

Erfolge am laufenden Band

Es ist immerhin schon das vierte Mal seit 2011, dass sich eine Baruther Kegelmannschaft für eine Deutsche Meisterschaft qualifiziert hat. Und 2014 schaffte ein Talent des Vereins die Qualifikation für die Einzel-DM in der U 14.

Woher nimmt der kleine Verein denn eigentlich diese Talente? Funke, der momentan die U 18 betreut, sagt dazu: „Zum Beispiel beim Kegeln für jedermann, das im November zum zehnten Mal stattfindet, werden kegelbegeisterte Kinder entdeckt. Oder auch über das Ganztagsangebot der Grundschule. Hier engagiert sich auch der Sportlerheim-Chef Herbert Schulze sehr. Alles das sind kleine Bausteine, die dazu beitragen, später eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.“

Auch Ronny Schmidt, der Chef des Kreiskeglerverbandes (KKV) Bautzen, ist absolut zufrieden, wie es in den letzten Jahren lief. Er sagt: „Der Erfolg 2014 mit dem Ottendorfer Klaus Richter – dem damals ältesten Deutschen Meister – sowie dem jungen Baruther Herbert Penzholz, der auch noch Bronze mit der Mannschaft errang, das war überwältigend und bleibt nicht nur mir in ewiger Erinnerung!“

Dass Herbert Penzholz seitdem nichts verlernt hat, zeigte er gerade erst mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft in der U 18. Trainer Andreas Funke: „Nachdem die Vorrunde in Bautzen schon verheißungsvoll verlief, haben wir uns natürlich große Hoffnungen auf ein gutes Finale in Stollberg gemacht. Ziel war auch hier die Qualifikation für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Ludwigshafen.“ Und die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht.

Herbert Penzholz holte sich am Ende mit 1 213 Holz die Goldmedaille in der U 18. Und auch sein jüngerer Bruder Konrad schafft als Vierter in der U 14 die DM-Qualifikation. „Herbert hat verdient gewonnen, weil er der Einzige war, der bei 240 Wurf fehlerfrei blieb“, freute sich Funke und ergänzt: „Außerdem waren seine 622 Kegel im Finale persönliche Bestleistung. Zwei Landesmeistertitel für den KKV Bautzen sind schon einmalig. Aber noch einmaliger ist der Fakt, dass zwei Brüder sich mit ihrer Mannschaft und im Einzel für eine DM qualifizieren konnten.“

Zwei Titel deshalb, weil sich Nico Lehmann vom KV Bautzen 1951 Gold in der U 14 sicherte. Und die Großdubrauerin Marie Schoele wurde Zweite in der U 14 – ebenso wie Kai Oswald von der SG Lückersdorf-Gelenau, der 52 Kegel hinter Lehmann die Silbermedaille holte. Oswald fährt übrigens mit den gleichaltrigen Baruthern zur Mannschafts-DM, denn beide Vereine kooperieren schon länger, um in der Lausitz Nachwuchs-Kegelsport auf höchstem Niveau anbieten zu können.

Coach Andreas Funke erklärt die Marschrichtung: „Gerade wenn man an Deutsche Meisterschaften denkt, müssen wir uns in Sachsen noch mehr vereinen. Ansonsten bekommen wir die anderen Landesverbände nicht mehr in den Griff. Bayern oder Thüringen treten da beispielsweise mit einer kompletten Landesauswahl an. Unser Landkreis ist als Kegel-Hochburg bekannt. Auch woanders wie in Rodewitz, Königswartha, Großharthau, Demitz, Lausitz, Ottendorf oder Bretnig- Hauswalde wird in vielen ehrenamtlichen Stunden gute Nachwuchsarbeit geleistet.“

Vorbereitung auf Hochtouren

Das macht ein Blick auf die Ergebnisliste der Nachwuchs-Landesmeisterschaften eindrucksvoll deutlich. Bei den Jungs der U 18 kommen fünf der neun Finalstarter aus dem Landkreis Bautzen, in der U 14 sind es vier von acht. Bei den Mädchen sieht es nicht ganz so gut aus, aber: „Die gelungene Durchführung der Vorrunde der Deutschen Juniorinnen-Meisterschaft 2016 auf den vier Baruther Bahnen hat sicherlich etwas Positives bewirkt. Denn mittlerweile trainieren jeden Mittwoch sieben Mädchen bei uns. Wir hoffen, bald auch ein Mädchen-Team am Start zu haben.“

Frank Rohrmann, der Co-Trainer der Baruther U 14, sagt wenige Wochen vor dem DM-Start: „Wir fahren unvoreingenommen nach Baden-Württemberg. In dieser Zusammensetzung ist es für uns die erste Teilnahme, aber natürlich auch eine Auszeichnung für die grandiose Saison. Die Platzierung hängt von der Tagesform ab. Aber natürlich bereiten wir unser Team ordentlich vor.“ Was auch für die U 18 gilt, die für die SG Lückersdorf-Gelenau startet, aber von den besten zwei Baruthern wie Landesmeister Herbert Penzholz unterstützt wird. Es ist also einiges zu erwarten vom starken Nachwuchs aus der Lausitz.

