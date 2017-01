Top-Bewertungen für Innenstadt-Inder Das Restaurant „Fuchshöhl“ am Hohlweg geht jetzt ins neunte Jahr. Gefeiert wird nur kurz, denn es steht Neues an.

Maria und Nishan Multani betreiben den Inder am Hohlweg. © Claudia Hübschmann

Nishan Singh Multani und seine Frau Maria servieren an diesem Mittwoch jedem Gast ein Gläschen Sekt zum Essen dazu. „Als kleines Dankeschön für das zurückliegende Jahr und die Treue unserer Gäste“, sagt der Chef und Koch im indischen Restaurant Punjabi Haveli – besser bekannt als „Fuchshöhl“ am Hohlweg. Seit acht Jahren führt es Multani nun schon. In dieser Zeit hat sich das kleine Haus mit den typisch indischen Spezialitäten sowie Pizza und Pasta-Gerichten zu einer gefragten Adresse am Rande der Innenstadt entwickelt.

Insgesamt halten es und die über der Gaststätte liegenden Gästeräume fünf Mitarbeiter am Laufen. „Die Nachfrage an Übernachtungsmöglichkeiten ist sehr gut, besonders bei Festen in der Stadt oder an den Wochenenden“, erzählt Maria Multani. Um den Komfort in den Zimmern, die zwischen 55 und 70 Euro pro Nacht kosten, zu erhöhen, planen die Multanis in Zusammenarbeit mit einem Meißner Porzellanmaler einige Neuerungen. Das betreffe schon bestehende Wandzeichnungen und Dekorationen, die in diesem Jahr überarbeitet werden sollen. Zu tun gäbe es im „Fuchshöhl“ auch ohne diese Arbeiten genug. „Wir sind im Prinzip rund um die Uhr für unsere Gäste da. Viel Zeit für Urlaub bleibt nicht“, sagt Nishan Singh Multani.

Darin sieht der Chef aber kein Problem. Er freue sich, dass sein Restaurant bei Meißnern aber auch Gästen der Stadt beliebt sei. Dafür sprechen auch die guten Bewertungen im Internet. Wer das Restaurant googelt, findet 77 Bewertungen. Fast alle Gäste haben hier fünf von fünf möglichen Sternen vergeben. „Das freut uns und bestärkt uns weiter so zu machen“, sagt Maria Multani. Seit einiger Zeit konzentrieren ihr Mann und sie sich mehr auf das Kerngeschäft und die Gäste-Zimmer. „Essens-Lieferungen außer Haus machen wir nur auf Anfrage. Natürlich können Mittagessen abgeholt werden.“ (SZ/mhe)

