Top 10 der beliebtesten Baby-Namen in Freital

Knapp 500 Kinder wurden im zu Ende gegangenen Jahr in Freital geboren.

473-mal pure Freude – so viele Kinder wurden im Jahr 2016 in der Weißeritztalklinik Freital geboren und somit nur etwas weniger als im Jahr zuvor. Unter den Neuankömmlingen waren 240 Mädchen und 233 Jungen. In unserer Top 10 zeigen wir, welche Vornamen bei den frisch Geschlüpften am häufigsten vorkamen und somit die beliebtesten Baby-Namen 2016 waren:

Top 10 der Mädchen-Namen

1. Emma

2. Frieda

3. Charlotte

4. Amelie

5. Hanna/Hannah

6. Laura

7. Melina

8. Nele

9. Paula

10. Rosalie

Top 10 der Jungen-Namen

1. Anton

2. Ben

3. Paul

4. Theo

5. Max

6. Emil

7. Fabian

8. Finn

9. Jonas

10. Leo/Leon

(Quelle: Helios-Klinik Freital)

Und hier noch ein paar interessante Zahlen aus Freital. Der geburtenreichste Monat war der Juli, der mit den wenigsten Geburten der Januar. Die durchschnittliche Kaiserschnittrate lag bei 19,5 Prozent. Zum Vergleich: Deutschlandweit liegt sie bei 30 Prozent. In der Weißeritztalklinik Freital sind elf Hebammen beschäftigt und es gibt drei Kreißsäle.(SZ)

