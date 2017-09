Toom-Mitarbeiter verfolgen Dieb Ein Pole hat aus dem Zittauer Baumarkt eine Zange gestohlen, sich gegen einen Detektiv gewehrt – und flüchtete. Doch weit kam er nicht.

Ladendetektive und ein Mitarbeiter des Toom-Baumarktes an der Hochwaldstraße in Zittau haben vergangenen Freitag einen Ladendieb verfolgt und gefasst, der sich aggressiv zur Wehr setzte. Das teilt Frank Barby von der Bundespolizei mit.

Gegen 11 Uhr verließ der Mann aus Polen den Baumarkt mit einer nicht bezahlten Zange. Den Diebstahl beobachtete ein Ladendetektiv und wollte den 29-Jährigen zur Rede stellen. Der Mann wehrte sich jedoch. „Er versuchte den Detektiv zu schlagen und entzog sich der Kontrolle“, so der Bundespolizeisprecher. Ein weiterer Detektiv und ein Mitarbeiter des Baumarktes verfolgten den Mann. Auf seiner Flucht entledigte er sich der Zange in einer Hecke und eines Cliptütchens in einem Abflussschacht. Kurz darauf konnten die Baumarktmitarbeiter den Mann stellen, der sich laut Barby etwas beruhigte. Zeitgleich trafen Landes- und Bundespolizeibeamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz ein. Eine Überprüfung ergab, dass der Pole bereits wegen Eigentums- und Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung trat. Zudem suchte das Amtsgericht Zittau per Haftbefehl nach ihm, da er zu seiner Verhandlung wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls nicht erschien.

Die entwendete Zange konnte in der Hecke und das weggeworfene Cliptütchen konnte sichergestellt werden. Darin befanden sich Anhaftungen von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest bei dem Mann reagierte positiv auf Amphetamin. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland führten den Polen einem Haftrichter vor, der ihn in die JVA Görlitz einwies. Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl im Baumarkt hat die Landespolizei übernommen. (szo)

