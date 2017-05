Tony spielt wieder mit Der Brexit und Theresa May sind schuld: Ex-Premier Blair kehrt in die Politik zurück. Als Einmischer.

Die Jüngeren werden fragen: Tony Wer ? Anderen ist er schon noch ein Begriff, der Tony Blair. Genau zwanzig Jahre ist es her, dass der smarte Politiker Premierminister in Großbritannien wurde und seine Labour-Partei so stark machte wie nie zuvor – und wie auch nach ihm nie mehr. Zehn Jahre später trat er als Regierungschef zurück. Nicht zuletzt, weil es ihn bei den Briten zutiefst unpopulär gemacht hatte, das Land an der Seite von George W. Bushs Feldzug gegen das Böse in den sinnlosen Krieg gegen den Irak geführt zu haben.

Heute, nach diversen Jahren in der politischen Versenkung, denkt Tony Blair auf einmal über ein politisches Comeback nach. Und das hat nur einen Grund: „Der Brexit hat mir eine direkte Motivation gegeben, wieder in der Politik mitzumischen“, erklärte der heute 63-Jährige, der seinerzeit immerhin drei Amtszeiten in Folge regieren konnte. Er denke zwar nicht daran, sich erneut als ein Kandidat für ein Unterhausmandat zur Wahl zu stellen. „Aber über eines bin ich mir sicher“, unterstrich Blair jetzt in einem Interview mit dem Nachrichtensender Sky News: „Ich will Teil der Debatte sein.“

Was Tony Blair aus der sicheren politischen Deckung treibt, ist die Aussicht, dass die Konservative Partei bei den vorgezogenen Neuwahlen am 8. Juni auf einen Erdrutschsieg zusteuert. Denn die Labour-Partei, die einzig ernst zu nehmende Opposition im Land, ist so schwach wie nie. Parteichef Jeremy Corbyn agiert glücklos, wird von seinen Fraktionskollegen nicht respektiert und genießt historische Tiefstwerte in der Popularität bei der Bevölkerung.

Es gibt mehr Briten – so zeigen Meinungserhebungen – die eher glauben, dass die Mondlandung eine Verschwörung war, als dass es Wähler gibt, die sich Corbyn als Premierminister wünschen. Sollten die Umfragewerte nicht noch einbrechen, steuern die Torys auf eine absolute Mehrheit von mehr als hundert Sitzen zu.

Das macht Tony Blair Angst. Er fürchtet, dass Premierministerin Theresa May ein solches Mandat für einen „Brexit um jeden Preis“ anstrebt. Soll heißen: einen Austritt aus der EU anstrebt, auch ohne eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt oder in der Zollunion. Doch wenn Großbritannien seinen Außenhandel mit der EU allein nach den Regeln der Welthandelsorganisation betreibt, würde das Ausfuhrzölle und andere Handelsschranken bedeuten. Dann, so fürchtet der Ex-Premier, „wird der Schaden für unser Land riesig sein“.

Da Blair einen Sieg von Labour angesichts der eindeutigen Umfragen für illusorisch hält, wirbt er jetzt für taktisches Wählen. Damit meint er: Europafreundliche Bürger sollten, ungeachtet ihrer früheren Parteiloyalitäten, diejenigen Kandidaten wählen, die für einen sogenannten weichen Brexit eintreten.

Langfristig nämlich erhofft sich Blair einen Sinneswandel seiner Briten. Wenn die negativen Konsequenzen des Brexit erst einmal spürbar werden, so seine Überlegung, „wird das Volk bereit dafür sein, seine Meinung zu ändern.“ Dafür gibt es allerdings derzeit noch keinerlei Anzeichen.

Zwar denkt jetzt erstmals eine knappe Mehrheit der Menschen im Königreich – 45 zu 43 Prozent –, dass es ein Fehler gewesen sei, für den Austritt aus der Europäischen Union zu stimmen. Aber nur 21 Prozent würden die Entscheidung wieder rückgängig machen wollen.

Es ist ein britisches Paradox. Man hat sich damit abgefunden, dass der Brexit passieren wird. Also unterstützt man deshalb die Premierministerin Theresa May im nationalen Interesse, damit die Verhandlungen zu einem Erfolg werden. Das sei „typisch britischer Pragmatismus“, meint Professor Simon Hix von der London School of Economics. Die Bürger denken: Die Entscheidung ist gefallen, jetzt stehen wir dazu, lasst uns auch das Beste daraus machen.

Doch Tony Blair will sich damit nicht einfach abfinden. Er ist bereit für ein langes Spiel. „Das Land hat für den Brexit gestimmt, aber knapp“, argumentiert er. Wenn die Verhandlungen erst einmal beginnen, werde „die Kollision mit der Realität bitter sein. Und es gibt viele, auf beiden Seiten, die die Bedingungen des Deals mit Brüssel sehen wollen, bevor sie sich endgültig entscheiden.“ Blair ist einer davon.

