Tonnenweise Papier für die Jugendwehr Die jungen Leute sammeln nicht nur für die eigene Kasse. Dabei bekommen sie von den Waldheimern viel Hilfe.

Waldheim. Über zehn Tonnen Altpapier, so schätzt Holger Schütze, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim, haben die Jugendlichen am Sonnabend gesammelt. „Wenn es wirklich so viel ist, dann entspricht das ungefähr 600 Euro“, sagt er. Von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr waren 18 Jugendliche und zehn Erwachsene am Sonnabend unermüdlich im Einsatz und haben dabei über 100 Stellen angefahren, um das Altpapier einzusammeln.

„Wir veranstalten die Aktion vier Mal im Jahr. Drei Mal für uns, ein Mal für eine karitative Sache“, so Schütze. „An diesem Wochenende haben wir für uns gesammelt. Was wir mit dem Geld machen, wissen wir noch nicht.“ Die nächste Sammlung ist für den 26. Mai geplant. (DA/an)

