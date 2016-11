Tonnage-Begrenzung gefordert

Die Kreisstraße zwischen Ulbersdorf und Lichtenhain ist viel befahren und als Abkürzung begehrt, bei Lastern wie auch bei Bussen. Und das nervt die Ulbersdorfer sichtlich. Jeder kann hier fahren, denn auf der Kreisstraße gibt es keine Tonnage-Begrenzung. Die müsse aber her, finden Einwohner. „So ist das nicht mehr tragbar. Eine Begrenzung müsste her, forderte unlängst der Ulbersdorfer Stadtrat Roland Döring (Die Linke). Die Straße sei so schmal, dass an manchen Stellen nicht mal zwei Pkws aneinander vorbei passen, geschweige denn Laster oder Busse. Und so kam es schon mehrmals zu gefährlichen Situationen. Hohnsteins Bauamtsleiterin Maike Putzer will nun prüfen lassen, ob die Tonnage begrenzt werden kann. Das gab es 2003 schon mal. Damals wurde die Brücke auf dieser Trasse als so marode eingestuft, dass sie bei größeren Belastungen gar einstürzen könnte. Doch inzwischen ist die Brücke neu, die Tonnagebegrenzung lange wieder weg. Einzige Möglichkeit wäre, den Straßenuntergrund prüfen zu lassen. Ist der nicht in Ordnung, so könnten die Ulbersdorfer erneut berechtigte Hoffnungen auf eine Begrenzung haben. (SZ/aw)

zur Startseite