Tonnage-Begrenzung für Laster am Plossen gefordert Die „Bürger für Meißen“ wollen nicht hinnehmen, dass es zum geplanten Ausbau der S 177 keine Alternativen geben soll.

Die Stadt Meißen selbst könne eine Tonnage-Begrenzung auf der S 177 vornehmen, sagen die Vertreter der Initiative „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“. © Archiv/Claudia Hübschmann

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), die Stadträte und die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises kritisiert die Initiative „Bürger für Meißen – Meißen kann mehr“, dass sie seit Wochen Gespräche zum geplanten Ausbau der S 177 am Plossen anbiete, diese aber von den Politikern verweigert würden. „Die erste und letzte Bürgerversammlung zum Thema fand 2010 statt“, heißt es in dem Brief. Seitdem habe sich aber viel geändert und es sei nicht nachvollziehbar, dass es eine „dringend notwendige Bürgerversammlung“ erst im nächsten Jahr geben solle, „zu einem Zeitpunkt, an dem bereits alle Entscheidungen in trockenen Tüchern sind“.

Die Initiative kritisiert, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) in der SZ vom 26. Juli erklärt, dass ein Ausbau des Plossens nur in der vorgesehenen Dimensionierung und mit einer mindestens zweijährigen Vollsperrung gesetzeskonform ist. „Das ist sachlich, politisch und juristisch falsch. Das hieße ja, dass alle anderen in den letzten Jahren diskutierten Varianten nicht gesetzeskonform wären!“

Die Darstellung des LASuV, dass kein Abschnitt der S 177 und somit auch nicht die Plossenkurve für Lkws gesperrt werden dürfe, sei ebenfalls falsch. Die Stadt Meißen selbst könne eine Tonnage-Begrenzung vornehmen. „Oberbürgermeister Raschke hat diese Begrenzung selbst 2014 öffentlich gefordert. Verkehrsrechtsexperten weisen darauf hin, dass diese Sperrung zumindest in der derzeitigen Situation bis zum Abschluss der Sanierung mit der entsprechenden Begründung jederzeit möglich und juristisch durchsetzbar sei. Manche Experten sprechen gar davon, angesichts des von dieser Kurve in Hanglage ausgehenden Gefährdungspotenzials müsse diese Begrenzung geradezu vorgenommen werden.“

Bemängelt wird zudem, dass das LASuV für die Verkehrsprognose Zahlen einer Verkehrszählung des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr aus dem Jahr 2012 als Grundlage verwendet. „So kam für 2025 eine Prognose von 7 500 Fahrzeugen pro Tag zustande, davon fünf Prozent Schwerlasttransporte.“ Diese Zahl werde schon jetzt, acht Jahre früher als prognostiziert, überschritten.

„Der eigentliche Skandal ist aber, dass diese Zahlen irregulär sind, weil sie vor dem Abriss der alten Bahnbrücke erhoben wurden. Schwerlastverkehr konnte die Strecke unter der Brücke überhaupt erst nach deren Fertigstellung 2013 passieren.“

Die Initiative „Bürger für Meißen“ will nun den Ratssaal anmieten für eine Bürgerversammlung zum Thema und dazu die Kommunalpolitiker einladen. (SZ)

