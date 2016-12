Toni Krahl kommt nach Weißwasser Der Sänger der Gruppe City lädt zu einer musikalischen Lesung in die Stadtbibliothek ein.

Ohne große Technik, aber mit viel Rauch spielte City in Niesky. © André Schulze

Am 24. Februar, um 19 Uhr, findet eine musikalische Lesung mit Toni Krahl, dem Sänger der Gruppe City, im Lesesaal der Stadtbibliothek Weißwasser statt.

Toni Krahl, 1949 in Berlin geboren, lebte mit seinen Eltern zeitweise in Moskau, besuchte dann in Berlin die Schule, die er verlassen musste, als er 1968 gegen den Einmarsch in Prag protestierte. Nach seiner Haftentlassung hatte er „Bewährung in der Produktion“ und war als Musiker unterwegs, ab 1975 Sänger bei City, einer der erfolgreichsten Rockbands, die mit „Am Fenster“ den größten Hit des DDR-Rocks lieferten. Goldene Schallplatten gab es in Griechenland und der Bundesrepublik. 1989 war Krahl Mitinitiator der Resolution der Rockmusiker, 1990 Mitbegründer der ersten unabhängigen DDR-Schallplattenfirma „K&P Musik“. Bis heute ist der charismatische Frontmann von City auf großen Musikevents und Bandtourneen der Publikumsmagnet. 2007 wurde die Band mit der Goldenen Henne ausgezeichnet.

Die fünf Musiker von City haben noch immer Lust auf Musik – und das im 42. Jahr des Bestehens der Band. Und deshalb haben sie einmal mehr Instrumente und Technik zusammengepackt und sind auf Tour gegangen. Große Hallenkonzerte geben sie diesmal aber nicht. City ist auf Unplugged-Tour. Ein Programm, das auch die leisen Töne von City berücksichtigt.

Vor Kurzem gastierte die Berliner Band im Bürgerhaus in Niesky. Mit ihrer eingängigen, tanzbaren und mitreißenden Musik hatten die Männer um Toni Krahl keine Mühe, das Publikum zu überzeugen. Zwischenkommentare voller Selbstironie garnierten die Lieder, die oft vom letzten Studioalbum „Für immer jung“ stammten. Mit der Ironie war es aber zwischendurch kurz vorbei. Zweimal mussten die Kameraden der Feuerwehr Niesky anrücken, weil die Brandmeldeanlage keinen Unterschied zwischen Bühnennebel und echtem Rauch macht. Somit bleibt den Musikern ihr erstes Konzert ihrer Unplugged-Tour nach dem vierwöchigen Urlaub in besonderer Erinnerung. Einige Zuschauer konnten sich noch an das letzte City-Konzert erinnern: vor nunmehr dreißig Jahren. Die Ostrocker spielten Mitte der Achtzigerjahre in Niesky, damals noch im „Stern“. Das Sitzkonzert hielt einige beizeiten nicht vom Tanzen in den Gängen ab. Spätestens der Zugabe-Klassiker „Am Fenster“ holte alle von ihren Stühlen.

Karten gibt es in der Stadtbibliothek Weißwasser.

