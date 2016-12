Tombolaerlös für die Kurzen Wenige Tage vor Weihnachten können sich die Kinder mehrerer Nieskyer Kitas über eine Zuwendung freuen.

Der gewohnte Mittagsschlaf der Knipse aus den Nieskyer Kindertagesstätten musste am Donnerstag noch etwas warten, denn die Kinder hatten an diesem Tag noch einen durchaus spannenden Termin in ihrem Kalender stehen. Gemeinsam mit den Erzieherinnen machten sich die Mädchen und Jungs kurz vor zwölf Uhr auf den Weg in den Edeka Markt, an der Horkaer Straße.

In den vergangenen Wochen hatten die Kunden hier die Möglichkeit, für zwei Euro ein Tombolalos zu erwerben und somit die Nieskyer Einrichtungen zu unterstützen. Wie Mitorganisatorin Jenny Schulze am Tag der Verlosung stolz berichten konnte, war die Spendenbereitschaft der Nieskyer in der Vorweihnachtszeit einfach enorm. Insgesamt 420 Lose konnten im Rahmen dieser Aktion verkauft werden. „Das ist ein überaus positives Ergebnis und ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei allen teilnehmenden Kunden bedanken. Ohne sie wäre diese Aktion längst nicht so ein Erfolg geworden“.

Spannender hätte der Tag für die Kinder nun kaum noch werden können, denn es stand noch die offizielle Übergabe der Gelder an. Auch wenn die jungen Gäste des Hauses selbst noch nicht lesen können, blickten die großen Kulleraugen nun auf die bereitgelegten Spendenschecks. So können sich insgesamt vier Einrichtungen aus Niesky über eine finanzielle Zuwendung freuen. Jeweils 210 Euro gingen so an die Kindertagesstätten des DRK und des ASB sowie an den Heilpädagogischen Kindergarten und das Haus Samenkorn.

Wie die Leiterin der Einrichtung des ASB berichtet, weiß man hier bereits, was man mit dem Geld machen möchte. So sollen Anfang des kommenden Jahres weitere neue Sport- und Spielgeräte für den vorhandenen Turnraum ausgesucht und bestellt werden. Diese seien aufgrund der Vorgaben preisintensiv.

