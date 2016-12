Tombola für Nieskyer Kinder Der Nieskyer Edeka-Markt sammelt Geld für einen guten Zweck. Die Resonanz ist groß.

Daumen hoch für die Nieskyer Spendenbereitschaft! In der Kiste des Nieskyer Edeka-Marktes sind schon mehr als 400 Lose. Am Donnerstag will Jenny Schulze die Gewinner küren. Zu gewinnen gibt es 24 Preise. Der Erlös der Aktion kommt Nieskyer Kitakindern zugute. © andré schulze

Langsam aber sicher gehen Jenny Schulze vom Nieskyer Edeka-Markt die Lose aus. Am Mittwoch können die Kunden das letzte Mal für zwei Euro ein Tombola-Los kaufen. Der Erlös des Gewinnspiels soll dann den Kindergartenkindern in Niesky zugute kommen. „An Kindern sollte man nicht sparen. Darum unterstützen wir die Kindereinrichtungen gerne“, sagt die dreifache Mutter. Die Resonanz der Nieskyer kann sich bisher sehen lassen.

Mehr als 400 Lose sind schon verkauft worden. Zur Anerkennung haben die Teilnehmer dafür auch einen Einkaufsgutschein in Höhe von zwei Euro erhalten. Noch am Donnerstag vor Weihnachten will Jenny Schulze um 11 Uhr im Supermarkt die 24 Gewinner der Tombola auslosen und anschließend auch so schnell wie möglich die Schecks an die vier Kindertagesstätten aus Niesky überreichen. Als Hauptgewinn winkt den Teilnehmern der Tombola ein Tablet. Gestartet hat der Supermarkt die Aktion zugunsten des Nieskyer Nachwuchses bereits am fünften Dezember.

