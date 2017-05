Tomatenernte hat begonnen Siegfried Oswalds Gärtnerei aus Boxberg beliefert nun wieder Großhändler aus ganz Sachsen. Aber er hat auch noch weitere Abnehmer.

Bei der Tomatenernte greift auch Siegfried Oswald mit zu. © B.Donke

In den Gewächshäusern der Gartenbaubeteiligungsgesellschaft Boxberg ist neben der Gurkenernte nun auch seit einigen Tagen die Tomatenernte im vollem Gange. Bis in den November hinein hofft Gartenbauingenieur Siegfried Oswald nun, möglichst viele Tomaten von den 14 000 Pflanzen zu ernten.

Jede dieser Pflanzen hat drei Triebe, an denen die roten Früchte wachsen und reifen. Insgesamt elf Sorten – von der 20 bis 40 Gramm schweren Minitomate bis hin zur Fleischtomate, die schon mal 400 Gramm auf die Waage bringen kann. Geerntet werden die Tomaten einzeln und in Rispen. Die Gärtnerei beliefert Großabnehmer aus ganz Sachsen, aber auch aus Brandenburg, ebenso wie kleine Gemüsehändler in der Region. Der Hofladen von Siegfried Oswald in Boxberg ist von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 16 Uhr, und am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr, geöffnet.

zur Startseite