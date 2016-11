Tom Pauls wirbt für Land und Sprache In einem Video beschreibt er die Felsen als angeknabberte Süßigkeiten und erklärt das Gebabbel der Leute hier.

Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls wirbt fürs Elbsandsteingebirge. © PR

In 3:48 Minuten erklärt Tom Pauls die Sächsische Schweiz. Der Schauspieler und Kabarettist ist dafür so prädestiniert wie kaum ein anderer. Davon war jedenfalls der Tourismusverband Sächsische Schweiz überzeugt, der Tom Pauls für einen Kurzfilm auf seinem Youtube-Kanal gewinnen konnte. Es ist eine Liebeserklärung an die bizarre Felsenwelt des Elbsandsteingebirges und den hier gesprochenen Dialekt geworden. Da muddelt der Talwächter vor sich hin und die kleene Gans babbelt mit der großen. „Sächsisch ist ein herrlicher und bewahrenswerter Dialekt und er gehört zu unserer Region einfach dazu“, erklärt der Verbandsvorsitzende Klaus Brähmig. Außerdem trage man das Sächsisch ja sogar im Namen. Daher freue er sich, dass es Persönlichkeiten wie Tom Pauls gibt, die sich intensiv um den Erhalt und die Pflege regionaler Sprachkultur bemühen.

Der Film wurde bereits im Sommer gedreht. Natürlich wanderte Tom Pauls dabei durch die Sächsische Schweiz. Zu sehen sind auch eindrucksvolle Landschaftsimpressionen mit Zeitrafferbildern der bekannten Stativkarawane. Bisher wurde das Video schon knapp 5 000-mal aufgerufen.

Videoclip: hier

