Tom Pauls-Tickets Am Sonnabend startet der Kartenvorverkauf für das Tom-Pauls-Theater. Auch im Bautzener SZ-Treffpunkt.

Tom Pauls in seinem Theater in Pirna. © Norbert Millauer

Sie gehen üblicherweise weg wie die berühmten warmen Semmeln – Tickets für das Tom Pauls-Theater in Pirna. Am Sonnabend gibt es die begehrten Karten im Bautzener SZ-Treffpunkt. Extra für den Vorverkauf ist das Geschäft am Lauengraben 18 in Bautzen an diesem Tag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. (szo)

www.tom-pauls-theater-pirna.de

