Tom Pauls kommt nach Freital Der Kabarettist tritt an zwei Abenden am Schloss Burgk auf. Der Kartenvorverkauf beginnt auf dem Weihnachtsmarkt.

Tom Pauls will im kommenden Jahr auch seine Fans in Freital beglücken. © Daniel Förster

Tom Pauls kehrt im Sommer 2017 ans Schloss Burgk zurück. Wie die Stadt Freital mitteilt, tritt der Kabarettist wie in diesem Jahr gemeinsam mit der Elbland Philharmonie Sachsen auf. „Wegen des großen Erfolgs wird die Veranstaltung nun auf zwei Tage ausgeweitet und bietet neben dem Konzert nun ein weiteres Highlight mit Tom Pauls“, heißt es aus dem Rathaus. Stadt und städtische Gesellschaften sind Veranstalter des Programms. Zu erleben ist am Sonnabend, 26. August, um 19 Uhr das Programm „Däschdlmäschdl auf sächsisch – Eine Liebesrevue im Barock“ mit den Solisten Tom Pauls und Beate Laaß. Für die Musik sind Benjamin Rietz und das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble verantwortlich. Am Sonntag, 27. August, um 18 Uhr gibt es das Programm „Ilse Bähnert: Mit 80 Jahren um die Welt“, bei dem Tom Pauls mit der Elbland Philharmonie Sachsen auftritt.

Der Ticketvorverkauf für beide Veranstaltungen beginnt an diesem Sonnabend zum Start des Freitaler Schlossadvents auf Schloss Burgk. Die Eintrittskarten zu je 25 Euro und 29 Euro sind an der Museumskasse am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr zu haben. Weitere Vorverkaufsstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten sind das Freizeitzentrum Hains und die Rathausinformationen Potschappel und Deuben. Wegen der Veranstaltung weist die Stadt darauf hin, dass am 25. und 26. August keine standesamtlichen Trauungen auf Schloss Burgk möglich sind. (SZ)

