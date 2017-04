Tom liebt Lene Das Tom-Pauls-Theater gibt ab Sonnabend Karten für die neue Saison aus. Das Haus glänzt mit der Hommage an eine Dichterin.

Setzt der Dichterin Lene Voigt ein Denkmal auf Papier: Schauspieler Tom Pauls. © Marko Förster

Er gehört zu den besten Interpreten ihrer Gedichte, er verehrt sie, und er verdankt ihr Ilse Bähnert, seine bekannteste Figur. Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Schauspieler Tom Pauls mit der sächsischen Dichterin Lene Voigt (1891–1962) und bringt ihre Poesie auf die Bühne. Am 19. November wird Pauls gemeinsam mit Autor Peter Ufer eine Biografie der Dichterin vorstellen – es wird eine von vielen besonderen Veranstaltungen, die die neue Spielzeit des Tom-Pauls-Theaters Pirna ab August bestimmen. Ein neues Theaterstück bringt Tom Pauls übrigens auch auf die Bühne: Passend zur Weihnachtszeit spielt der Impresario ab 8. Dezember seine Version der „Weihnachtsgans Auguste“.

Natürlich fehlen auch Pauls’sche Klassiker wie die Sächsischen Variationen, die Lothar-Stücke, Dr. Nu oder das Weihnachtsprogramm „Ä Tännchen please“ nicht, ergänzt um vielversprechende Gastspiele. Zu Besuch im Tom-Pauls-Theater sind unter anderem Thomas Nicolai, Michael Krebs und Martin Buchholz, aber auch Country-Lady Linda Feller.

Karten für die Theatersaison von August bis Dezember 2017 gibt es ab 8. April, 9 Uhr, im Theaterlädchen am Pirnaer Markt und in den SZ-Treffpunkten. Der SZ-Treffpunkt Pirna öffnet am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr. (SZ/ce)

