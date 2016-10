Tom Baugstatt in Topform Der Cunewalder wirft beim 30:23-Heimerfolg über den SV Plauen-Oberlosa II neun Tore. Es ist auch der erste Saisonsieg für den HV Oberlausitz.

Tom Baugstatt vom HV Oberlausitz Cunewalde in Aktion. Er steuerte zum ersten Saisonerfolg seiner Mannschaft gleich neun Tore bei. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Männer. Am Ende war es ein souveräner Sieg der Handballer aus der Oberlausitz über die Plauener Reserve. Doch zuvor mussten die Hausherren in der Bautzener Schützenplatzhalle eine holprige Phase im ersten Spielabschnitt überstehen. In der Schlussphase ließen die Cunewalder dann allerdings einen deutlicheren Sieg liegen. HVO-Trainer Carsten John meinte nach dem Abpfiff: „Wir sind gut in die Begegnung gestartet, haben es nach dem 4:2 aber versäumt, unsere Linie weiter durchzuziehen. Zudem haben wir klare Chancen, die teilweise super herausgespielt wurden, leichtfertig vergeben.“ Cunewalde lag nach einer 8:6-Führung innerhalb weniger Minuten plötzlich mit 8:10 zurück. Mit einer großen Energieleistung konnte die Partie aber noch im ersten Spielabschnitt in die richtigen Bahnen gelenkt werden.

Schlusspunkt bildet der sehenswerte Treffer vom gut aufgelegten Tom Baugstatt nach herrlicher Vorarbeit von Daniel Schmidt zum 14:11. John: „Im zweiten Abschnitt konnten wir uns dann früh vorentscheidend absetzen.“ Die Gastgeber, die neben Tom Baugstatt auf den erkrankten Christian Israel verzichten mussten, erhöhten ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf zehn Treffer (29:19). In seinem ersten Sachsenligaspiel gelang dabei dem jungen Moritz Rendke gleich sein erstes Tor. Nun folgen zwei Wochen Pause, ehe es mit dem Derby gegen Görlitz weiter geht. Das Pokalspiel gegen Aue in Löbau wurde inzwischen auf den 10. Dezember gelegt. (fs)

