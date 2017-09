Tom Astor singt seine größten Hits Am Sonntag, 16 Uhr, spielt Country-Star Tom Astor in der Görlitzer Kulturbrauerei. Wer mit Country nichts am Hut hat und noch nicht weiß, was er am Wochenende anfangen soll, findet auf unter www.sz-veranstaltungskalender.com mit wenigen Klicks ganz viele Ideen.

© PR

Nachdem Tom Astor schon auf seinem aktuellen Studioalbum „Lieder zum Anfassen“ ganz bewusst auf absolute Intimität und schnörkellos-ehrliches Songwriting gesetzt hat, präsentiert Tom Astor seinen Fans nun die größten Highlights seiner Karriere. Zu den Karriere-Highlights gehören nicht nur sein Gastspiel im texanischen Fort Worth 1983 bei der internationalen Country-Gala und die umjubelten Auftritte bei den Festivals am Nürburgring vor mehr als 70.000 Zuschauern, sondern auch seine Auftritte mit den Highwaymen Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson und Johnny Cash. Als erster deutscher Sänger trat er in der legendären Grand Ole Opry auf, jener geschichtsträchtigen Konzerthalle in Nashville, die den Größen des Country so vorbehalten bleibt wie die New Yorker Met den besten Opernsängern. Tom Astor trug seine Musik in Kreise, die sich bis dahin nicht für Country Music interessierten. Kaum ein deutscher Künstler war so viel „on the road“, so viel unterwegs wie Tom Astor, jetzt ist er in Görlitz.

So., 16 Uhr, Kulturbrauerei, An der Landskronbrauerei 116, Eintritt 35,99 Euro.

